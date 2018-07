Athlétisme : Les Algériens absents des podiums

Les athlètes algériens engagés dans les épreuves de la première journée d'athlétisme des Jeux africains de la jeunesse (JAJ-2018) d'Alger ont brillé par leur absence sur les podiums des cinq finales disputées mardi au stade Bateau-cassé de Bordj El-Kiffan. Seules satisfactions algériennes de cette journée d'ouverture des épreuves de l'athlétisme, les qualifications en finales de Nouara Lamzaoui (800m) et Mohamed Guettouche (100m). Les autres algériens, notamment ceux engagés dans les finales, se sont contentés des places d'honneur, à l'image de Brahim Mebarkia, 5e du concours de saut en longueur et Abdelmalek Benziada, également 5e du lancer du disque. Chez les filles, Nesrine Benaissa a terminé à la 4e et dernière place du saut à la perche, alors que Ghania Rezzik a raté d'une place la qualification aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ-2018), en terminant à la 9e place de la finale du 3000m. Le directeur des jeunes talents de la Fédération algérienne d'athlètisme (FAA), Tarek Kessai, est resté tout de même «optimiste», malgré les contre-performances des athlètes algériens. «Je n'attendais pas à remporter des médailles aujourd'hui, car les spécialités disputées en cette journée inaugurale ne sont pas nos points forts. Nos athlètes ont tout de même réussi à tirer leur épingle du jeu en améliorant notamment leurs records personnels ou décrochant des qualifications en finales», a déclaré Kessai. «Cette première journée de compétition a été dominée par les athlètes sud-africains qui ont décroché 4 médailles (3 or, 1 bronze), suivis des Tunisiens (1 or, 1 bronze) et l'Ethiopie (1 or).