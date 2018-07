Beach volley : Démission du chargé de la discipline à la FAVB

Le chargé du beach volley à la fédération algérienne de volleyball (FAVB), Lyamine Benseghier, a démissionné de son poste, dénonçant le manque de considération et de soutien de certains membres de l'instance à cette discipline sportive. «J'ai décidé de me retirer gentiment et passer le flambeau à quelqu'un d'autre, avec lequel, peut-être, le beach volley algérien avancera», a déclaré Benseghier, à l'issue du tournoi des Jeux africains de la jeunesse d'Alger (JAJ-2018). «Je ne peux pas et je ne veux pas continuer à travailler dans ces conditions qui ont entouré notre participation à ces joutes. Ce qu'on a vécu nous a sapé le moral. On n'a pas trouvé de soutien nécessaire durant ces Jeux africains de la jeunesse (JAJ)», a expliqué le chargé du beach volley à la FAVB, mettant à l'index quelques membres du bureau exécutif de l'instance fédérale. «Certains membres du BF nous ont soutenu, d'autres pas du tout. Pendant le tournoi des JAJ, nos athlètes attendaient avec impatience une visite de ces responsables pour un soutien moral qui pouvait les booster, mais ils n'ont rien vu venir. Ils ont été très affectés et moralement abattus», a regretté Benseghier, tout en rendant hommage à certains cadres du ministère de la Jeunesse et des Sports qui sont en train d'aider au développement du beach volley à travers la mise en place de certaines structures permanentes pour son développement. Les sélections algériennes (garçons et filles) de beach volley ont clôturé le tournoi des JAJ, en 4e position.