Escrime : Trois nouvelles médailles pour la sélection nationale

Les sélections algériennes féminines d'escrime de fleuret et de l'épée ont décroché deux médailles d'or, alors que leurs homologues masculines (sabre) se sont contentées de la médaille de bronze, à l'issue des finales par équipes disputées mardi au centre féminin de Ben Aknoun (Alger) dans le cadre des JAJ-2018. La première médaille d'or a été l'œuvre de la sélection féminine de fleuret qui a battu son homologue égyptienne sur le score de 44 touches à 39, grâce au quatuor Güimar Nihal Chaimaa, Zeboudj Sonia, Meriem Mebarki et Fellah Ines, sous la conduite de l'entraîneur Fardi Bennour. La finale de l'épée a vu également la consécration des Algériennes après leur victoire devant l'Egypte sur le score de 45 touches à 42, dans un duel très serré, marqué par des touches de part et d'autres, mais le dernier mot est revenu à Zeboudj Yousra, Malak Racha, Gueham Meroua et Hebal Sylia. Chez les garçons, cette fois-ci, les Egyptiens n'ont laissé aucune chance à leur homologues tunisiennes en finale de sabre, avec une large victoire sur le score de 45 touches à 20, dans un match à sens unique, alors que les Algériens se sont contentés de la médaille de bronze.



Tableau des médailles

Classement Or Argent Bronze Total

1. Egypte 66 35 21 122

2. Algérie 30 37 40 107

3. Tunisie 18 26 21 65

4. Nigeria 14 12 20 46

5. Maroc 13 22 15 50

6. Ethiopie 6 3 3 12

7. Namibi 4 6 7 17

8. Maurice 4 6 5 15

9. Afrique du Sud 4 1 2 7

10.Kenya 2 1 1 4