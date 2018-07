Jeux africains de la jeunesse Alger-2018 , VTT Cross country olympique : 3 médailles pour les Algériens

L’Algérie a remporté trois médailles (une en argent et 2 en bronze) en VTT Cross country olympique (garçons et filles), lors de la compétition qui s’est déroulée hier sur un circuit aménagé à Dounia Parc. Wissam Bouzegzi, qui a bouclé les 23 km de la course en 1h18:17, a arraché la médaille d’argent. Elle a devancé l’autre Algérienne, Nour Yasmine Bouzenzen (1h18:42.).

C’est la championne d’Afrique marocaine Nousk Bouchama, première en 1h13:17, qui a remporté le vermeil. La course féminine, qui s’est faite sur un circuit en 5 tours de 4,6 km chacun, a vu la participation de cinq vététistes de deux pays (Algérie et Maroc). Cela, en l’absence des coureurs du Nigeria. Côté garçons, Sedik Benganif a décroché la médaille de bronze pour l’Algérie, sur un parcours de 32,2 km, en 1h21:07. C’est le Namibien Miller Alexander Schuster qui a terminé à la plus haute marche du podium, en bouclant les sept tours de 4,6 km chacun, en 1h9:00, prenant le dessus sur le Marocain Youssef Bdadou (1h11:54). Pour information, 11 vététistes représentant cinq pays (Algérie, Namibie, Tunisie, Maroc et Nigeria) ont pris part à cette compétition. A noter que la course a été marquée par la chute de la Marocaine Amani Mahjoubi, qui a été évacuée en urgence à l’hôpital par la protection civile. Il est à signaler que les coureurs (garçons et filles) ayant participé au VTT Cross country olympique sont les mêmes qui ont concouru lors des épreuves de routes des JAJ-2018. Le cross-country VTT (XC ou X-country) consiste, pour tous les coureurs qui s’élancent en même temps, à effectuer un certain nombre de tours d’un circuit aux terrains variés, le plus vite possible. Le classement s’effectue sur l’ordre de passage sur la ligne d’arrivée. Les courses VTT cross country pour jeunes sont programmées sur une distance approximative de 3 à 5 km.

Mohamed-Amine Azzouz et APS