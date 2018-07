Union Panafricaine des Postes : Mme Faraoun aujourd’hui à Antananarivo

La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda-Imane Faraoun prendra part aujourd’hui et demain à Antananarivo (Madagascar) aux travaux de la 5e session extraordinaire de la Conférence des Plénipotentiaires de l’Union Panafricaine des Postes (UPAP), indique un communiqué de son département ministériel. Cette conférence «porte principalement sur l’examen de la proposition d’amendement des Actes de l’Union, ainsi que l’harmonisation de la position de la région Afrique sur les questions clés du congrès extraordinaire de l’Union Postale Universelle (UPU), prévu du 3 au 7 septembre 2018 à Addis-Abeba en Ethiopie», précise la même source.

En outre, les Etats membres «examineront lors de la conférence les propositions formulées dans les conclusions du dernier Conseil d’Administration de l’UPAP, tenu à Alger du 7 au 12 avril 2018, notamment la création de la Poste africaine intelligente et l’intégration de la langue arabe en tant que langue officielle de l’UPAP», ajoute le communiqué. L’UPAP, dont le siège se trouve à Arusha (Tanzanie), est une institution spécialisée de l’Union Africaine (UA), chargée de la coordination des activités de développement des services postaux en Afrique.