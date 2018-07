Téléphonie mobile : Les opérateurs appelés à fournir de nouveaux services

Les opérateurs de la téléphonie mobile doivent offrir de nouveaux services et contenus afin de relancer la croissance de ce marché qui «stagne» depuis 2016, ont estimé des experts hier à Alger. «Le nombre d’abonnés au réseau mobile en Algérie a connu une stagnation en 2016 et 2017 (+0,06% seulement). L’enjeu, aujourd’hui, pour les opérateurs de la téléphonie mobile est de relancer la croissance par la création de nouveaux services dans le digital et le contenu», a indiqué M. Lamine Ouerdi, expert en matière de TIC, lors d’une conférence-débat consacrée à la présentation du rapport d’Ericsson sur la mobilité dans le monde et la 5G. Pour lui, «Il est nécessaire pour les opérateurs de la téléphonie mobile de procéder également au renforcement de la performance de leurs réseaux à même d’assurer une qualité sur ces nouveaux services, ce qui permettra, a-t-il dit, une relance effective du secteur».

De son côté, M. Said Cherfi, expert, a indiqué que les nouveaux services doivent avoir pour objectif la reconstruction par les opérateurs mobiles de leurs positions sur le marché.

Il s’agit pour ces opérateurs de repenser leurs systèmes d’affaires et de créer des offres novatrices, flexibles et modulables pour leurs clients et une meilleure prise en charge de leurs requêtes, a-t-il ajouté. D’autres intervenants ont mis en avant la nécessité pour les opérateurs mobiles de mener une transformation digitale à travers le lancement de services basés sur les nouvelles technologies numériques, relevant que la stagnation du secteur est due entre autres aux «nouveaux canaux de communication», qu’ouvrent les réseaux sociaux comme Skype, Viber, Facebook et Tweeter, grignotant ainsi sur des parts de marchés de la voix, de la messagerie et la messagerie vocale.

La migration vers la prise en charge en ligne, par les opérateurs mobile, des doléances des clients, par exemple, peut contribuer à répondre aux attentes des abonnés, qui attendent aussi une interface web de l’opérateur facile à utiliser et un service rapide 24h/24, a-t-on suggéré. Les opérateurs mobiles doivent aussi investir dans de nouveaux systèmes de gestion des relations clients efficaces basés notamment sur les empreintes digitales des clients et la réduction des coûts afin d’accroître la satisfaction de la clientèle, a-t-on ajouté.

Lors de la présentation du rapport intitulé Mobility Report d’Ericsson, il a été relevé que le taux de pénétration de la téléphonie mobile en Algérie était de 109% en 2017, alors que celui en Afrique était de 83% et dans le monde 104%. «Le taux de 109% est élevé pour un pays qui a introduit la 3G il y a 4 ans et la 4G depuis deux ans seulement», a-t-on souligné.