Hépatite C : La maladie frappe 1% de la population

Une rencontre de présentation du déroulement de la première campagne de dépistage de l’hépatite C, menée dans le cadre du plan national de lutte, sera organisée aujourd’hui à Alger, à l’occasion de la célébration de la journée mondiale des Hépatites, a-t-on appris auprès des organisateurs. L’hépatite C, est une maladie virale silencieuse qui évolue vers la cirrhose et le cancer hépatocellulaire si elle n’est pas prise en charge à temps. Elle est considérée comme un problème de santé publique majeur et serait responsable de près de 400.000 décès par an dans le monde. En Algérie, la prévalence de cette maladie est estimée à 1%. Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, en partenariat avec les laboratoires Beker, ont mis en place un programme de lutte nationale contre l’hépatite C. Ce programme se décline en campagnes de sensibilisation, de dépistage et de prévention à travers toute le territoire national, avec la collaboration de l’Association nationale SOS hépatite Algérie (ANHC).

«L’Algérie aujourd’hui se positionne en tant que leader grâce à son approche intégrée de gestion de la maladie et la disponibilité de traitements innovants» et répond, ainsi, aux objectifs de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) d’élimination de l’hépatite C à l’horizon 2030. Dans le cadre du programme de lutte contre l’hépatite C, des campagnes de dépistage ont été conduites à l’Est du pays. Elles ont débuté au niveau de la commune de Batna l’année dernière et se sont poursuivies à partir de juillet 2018 au niveau de plusieurs établissements de santé publique des wilayas de Tébessa, Souk Ahras, Oum El Bouaghi et M’sila. Des campagnes similaires sont prévues dès septembre prochain dans les autres régions du pays.

Grâce à l’implication des autorités locales, ces campagnes de dépistage ont été annoncées au préalable à travers des canaux variés pour «sensibiliser les populations cibles sur la nature de la maladie et ses conséquences, les modes de contamination et la nécessité de se faire dépister». Des spots de sensibilisation et des émissions médicales spécialisées ont été diffusés sur les radions locales et les imams ont évoqué le sujet lors du prêche du vendredi. La journée mondiale des Hépatites est célébrée cette année sous le thème «Dépister, traiter pour l’élimination de l’hépatite».,,