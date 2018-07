Calcul mental : Des Algériens au championnat du monde

Près de 500 participants âgés de 5 à 15 ans ont pris part au Palais des expositions à Alger à la première édition du championnat d’Algérie de calcul mental qualificatif au championnat du monde prévu le 5 août prochain au Japon. Dans une déclaration à El Moudjahid, le chargé de communication de la manifestation, Ismail Guesmi, a fait savoir que plus de 450 enfants venus des différentes wilayas participent à cette édition. Les résultats du championnat devaient être connus hier : une commission de 200 correcteurs ayant procédé à la sélection d’enfants participant au championnat du monde. Selon le même responsable, cette manifestation est organisée par le Forum national des générations contemporaines en coordination avec la Fondation des amis de la vie spécialisée dans la formation et l’entraînement des enfants. L’objectif de cette activité est le développement de la confiance en soi et le renforcement de l’équilibre mental de l’enfant.

Hichem Hamza