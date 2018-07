Projet smart city : Les startups locales sollicitées

Oxford Business Group (OBG) a publié un livret présentant le secteur des nouvelles technologies et de l’entrepreneuriat en Algérie ainsi qu’une étude brossant le tableau des réalisations et des objectifs à moyen et long termes du projet Alger Smart City, et ce, suite à la tenue en juin dernier, à Alger, d’une conférence sur le sujet.

Selon un communiqué d’OBG, plus de 3.000 exemplaires ont été distribués aux participants pendant l’événement et ce livret sera mis à jour et inséré dans la prochaine édition du document The Report : Algeria 2018 prévu à la fin de 2018.

OBG salue le succès de ce rendez-vous au cours duquel, les orientations stratégiques et les actions à réaliser ont été discutées à côté du développement d’un écosystème technologique dans la capitale.

«Nous devons nous tourner vers les investisseurs internationaux afin d’accroître son potentiel pour ces technologies et devenir un pionnier en Afrique. Le sommet a été une formidable occasion de rassembler une foule d’acteurs clés en Algérie afin de faire découvrir son incroyable potentiel», a déclaré Riad Hartani.

Des startups ont reçu un soutien financier ainsi que du coaching auprès d’entrepreneurs et un accompagnement de la diaspora algérienne, indique OBG, qui se félicite du fait que le dynamisme de l’entrepreneuriat algérien a été mis en valeur.

La responsable du projet Smart City d’Alger s’explique que «pour tirer le meilleur parti de la diaspora, les décideurs politiques ont un rôle primordial dans l’identification des compétences et des talents algériens à l’étranger ; ils ont aussi la volonté d’être proactifs dans la définition des projets fédérateurs à développer». La taille de la diaspora est énorme et ils sont les bienvenus pour contribuer au développement de leur pays, estime Fatiha Slimani.

Le sommet a également été une occasion «exceptionnelle» pour les participants d’échanger avec des dirigeants de villes intelligentes d’Europe, du Moyen-Orient, d’Asie, d’Afrique et d’Amérique, avec une forte présence de la Silicon Valley, pour présenter et défendre son modèle «unique» et rechercher des partenariats «stratégiques». La forte participation à l’événement, où se retrouvaient des investisseurs institutionnels, des banques internationales et des organisations de développement technologique, a envoyé un signal «clair» sur l’importance du projet, non seulement pour Alger, mais aussi pour les pays émergents.

«Les villes intelligentes fondées sur une infrastructure digitale de nouvelle génération ont le potentiel pour engendrer des bénéfices économiques significatifs. Le défi est alors de faire évoluer les écosystèmes urbains vers un développement soutenable, inclusif et qui place les aspirations individuelles au centre de la stratégie», affirme Malik Faraoun, vice-président du Forum Economique mondial pour la région MENA.

S. A. M.