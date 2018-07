Centres de formation professionnelle à Alger : 21.000 nouveaux postes à la prochaine rentrée

Le modèle de « formation par apprentissage » privilégié par les stagiaires

La Direction de la formation professionnelle de la wilaya d’Alger a ouvert près de 21.000 postes de formation en prévision de la prochaine rentrée professionnelle (session septembre 2018), a affirmé mardi dernier le directeur du secteur Ahmed Zegnoun.

Dans une déclaration à l’APS, M. Zegnoun a indiqué que «près de 21.000 postes de formation ont été ouverts au profit des nouveaux stagiaires en prévision de la nouvelle rentrée professionnelle», ajoutant que «les portes des bureaux d’orientation de tous les établissements relevant du secteur dans la wilaya sont ouverts tout au long de la semaine (sauf le vendredi) en vue d’accueillir ceux qui désirent suivre une formation au sein des centres d’enseignement et de formation professionnels à Alger.

Il a ajouté, à ce propos, que «les spécialités contenues dans la nomenclature nationale du secteur de la formation professionnelle sont disponibles au niveau des établissements et instituts de la wilaya d’Alger à l’exception de celles relatives aux régions du Sud, mettant en avant la disponibilité de toutes les filières liées aux services, à l’industrie et à l’agriculture. Le même responsable a fait savoir que la prochaine session (septembre) sera marquée par son mode de formation adopté dans «l’enseignement professionnel» qui est différent des formations proposées auparavant par rapport au diplôme remis aux stagiaires, affirmant que les instituts de Bir Mourad Rais, des Pins Maritimes et de Belle Vue (El-Harrach) proposeront ce mode de formation dans les filières du froid, de gestion et de mécanique ce qui permettra aux stagiaires d’obtenir un diplôme d’ingénieur d’application.

Ces branches seront disponibles pour chaque élève qui passera en première année secondaire ou l’aura fini, soulignant que lesdits instituts sont considérés comme les plus anciens établissements de formation au niveau national et avaient conclu des accords de partenariat avec plusieurs grands établissements économiques nationaux ou étrangers, ce qui signifie que cela constitue une opportunité exemplaire pour les stagiaires désirant se lancer dans ces domaines.



75% des bénéficiaires de postes de travail à Alger diplômés des instituts de formation professionnelle en 2017



Le modèle de «formation par apprentissage» figure en tête des demandes des nouveaux stagiaires au vu des opportunités de travail que cela représente, comme l’ont indiqué les statistiques de l’Office national des statistiques (ONS) qui ont souligné que 75% des bénéficiaires de postes de travail à Alger durant 2017 étaient diplômés du secteur de la formation professionnelle et dont la majorité ont reçu «une formation par apprentissage», a précisé le directeur de wilaya de la formation professionnelle. Il a indiqué que la capacité d’accueil des différentes structures du secteur pouvait atteindre 70.000 stagiaires en cas de demande, comme il existe de nombreuses solutions pour accueillir ces demandes, soulignant que le travail par système de double vacation devra constituer une solution exemplaire pour accueillir ces demandes.

M. Zegnoun a précisé que l’ouverture de la nouvelle saison de formation aura lieu le 23 septembre, sachant que les inscriptions ont débuté le 15 juillet et se poursuivront jusqu’à la mi-septembre pour qu’ensuite débutera la période de sélection et d’orientation les 16, 17 et 18 du même mois, ajoutant que l’annonce des résultats finales aura lieu le 20 septembre.

La rentrée professionnelle intervient, cette année, après l’adoption, en avril dernier, de la nouvelle loi relative à l’apprentissage qui prévoit des mesures incitatives au profit des apprentis dont l’accès à un présalaire et aux services de sécurité sociale dans le cadre de la couverture sociale, ainsi qu’aux allocations familiales, la garantie des droits de brevets d’invention et la création d’une banque de données sur l’activité de l’apprentissage en vue d’adapter le système de formation aux besoins de l’économie nationale et faciliter la création d’emplois au profit des jeunes.