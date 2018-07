Rentrée universitaire : Toutes les conditions réunies pour accueillir les nouveaux inscrits

«Les moyennes minimales d’accès aux filières universitaires pour les nouveaux bacheliers ont été maintenues au même niveau que celui arrêté l’année dernière pour la majorité des écoles, instituts et universités», c’est ce qu’a déclaré, hier, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

M. Tahar Hadjar qui s’est exprimé à l’ouverture des travaux de la conférence nationale des universités, tenue au siège du ministère, a annoncé la signature d’une circulaire portant sur les moyennes minimales de participation au classement d’accès aux différentes filières au titre de l’année universitaires 2018/2019.

Néanmoins, à la veille du démarrage de l’opération de préinscriptions, le ministre a tenu à rassurer les nouveaux bacheliers que «les moyennes minimales d’accès aux filières universitaires ont été maintenues à l’instar des sciences médicales (15/20), architecture (15/20), vétérinaire (14/20) et ce contrairement à ce qu’a été rapporté par certains médias. Une exception est faite pour l’école normale supérieure (ENS Kouba) dont la moyenne minimale à été arrêté à 14,30/20 au lieu de 14/20 l’année dernière». M. Hadjar a, dans ce contexte, fait savoir que la formation des enseignants au niveau de l’ENS a fait l’objet d’une convention signée entre le ministère de l’Enseignement supérieur et celui de l’Education nationale. «La convention porte sur la formation des enseignants selon les besoins du secteur de l’éducation nationale s’étalant jusqu’à l’horizon 2030», a-t-il expliqué.

Le ministre qui a félicité l’ensemble des lauréats au baccalauréat a tenu à les rassurer, en déclarant que «tous les moyens ont été déployés pour les accueillir au niveau des différents établissements universitaires, dans les meilleures conditions».

M. Hadjar a également saisi l’occasion pour remercier l’ensemble des directeurs d’institutions universitaires ainsi que les cadres du ministère pour les efforts consentis dans la préparation de la prochaine rentrée universitaires.

A ce titre, le ministre a fait état du renforcement des capacités d’accueil pédagogiques et en matière des œuvres universitaires, à l’effet de garantir les conditions adéquates de cette rentrée universitaire.

«La réception de plusieurs nouveaux établissements universitaires portera le nombre des places pédagogiques à plus de 1.400.000, soit plus de 67.100 nouvelles places pédagogiques pour cette année», a-t-il informé. Et d’ajouter que ces capacités d’accueil permettront d’accueillir environ 1.750.000 étudiants, en conjuguant un facteur d’exploitation des capacités pédagogiques de 1,2 pour chaque place physique.

Concernant les capacités d’hébergement, M. Hadjar a fait savoir que le secteur projette la réception de 45.500 nouveaux lits au cours de l’année universitaire 2018/2019, ainsi que de 6 restaurants universitaires centraux et ce au niveau des complexes pédagogiques des grandes wilayas universitaires.

Poursuivant ses propos, le ministre a indiqué que le nombre total d’étudiants atteindra cette année 1.740.000 pour les trois paliers universitaires.

Il dira, dans le sillage, que l’encadrement pédagogique sera assuré par plus de 59.217 enseignants et chercheurs, annonçant, au passage, le recrutement de 3.000 enseignants au titre de l’année 2018. «Ce qui consolidera et renforcera davantage les capacités d’encadrement de l’ensemble des étudiants», a-t-il ajouté.

Le ministre est revenu sur les inscriptions des nouveaux bacheliers qui débuteront aujourd’hui, en évoquant certaines mesures prises par le ministère en vue d’assurer une meilleure orientation des nouveaux inscrits.

Nous y reviendrons.

Kamélia Hadjib