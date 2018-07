120 vols pour transporter 37.000 pèlerins : Départ hier du premier groupe

Ils sont 300 premiers heureux pèlerins à avoir inauguré, hier, la saison 1439 du pèlerinage avec ce premier vol en partance de l’aéroport international Houari-Boumediène à destination de Médine, en Arabie saoudite. C’est à bord d’un vol d’Air Algérie que ces pèlerins ont pris le chemin de La Mecque. Ils ont été salués à leur départ, par le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane. «Même s’il s’agit d’abord d’une rite religieux, c’est aussi un événement national», a tenu à préciser le ministre des Transports, qui a relevé à cette occasion que «tous les secteurs concernés par ce pèlerinage, ont conjugué leurs efforts afin de mettre en place les conditions favorables», avant d’ajouter : «Nous sommes disposés à assumer cette tâche en observant scrupuleusement les instructions du Président de la République». Pour ce, ajoute-t-il, «Tous les moyens seront mobilisés pour assurer les conditions convenables à l’accomplissement des rites pour nos hadjis, que ce soit à Médine, à La Mecque ou à Djeddah», et de préciser que «pour la saison 2018, il est programmé un total de 120 dessertes aériennes dont 64 vols assurés par la compagnie nationale Air Algérie, 56 autres vols par la compagnie saoudienne, tandis que le nombre de vols restants sera assuré par d’autres compagnies aériennes internationales». Par ailleurs, le ministre des Transports, a affirmé que la compagnie nationale «Air Algérie n’aura pas besoin d’affréter des avions supplémentaires» car «ses propres moyens sont largement suffisants pour accomplir cette mission» et d’ajouter que cela «est économiquement profitable à la compagnie». «Je vous demande d’adresser des prières pour le Président de la République pour qu’il puisse continuer son œuvre dans les meilleures conditions, et pour la paix et la sérénité de notre pays» a demandé le ministre aux Hadjis qui s’étaient regroupés autour de lui, dans le hall d’embarquement du terminal 3, spécialement réservé. Abondant dans le sens des propos du ministre des Transports, le directeur de l’Office National du Hadj et de la Omra (ONHO), M. Youcef Azzouza, a demandé aux Hadjis de «respecter toutes les consignes de discipline pour une parfaite réussite de leur Hadj». M. Azzouza s’est dit satisfait de «la réduction de la durée du séjour des pèlerins aux Lieux saints», soulignant que «grâce à un travail effectué sans relâche, on a pu programmer des départs qui peuvent avoir lieu jusqu’ à la veille de la montée du mont Arafat. Donc la durée du séjour peut être écourtée à 15 jours, au lieu de 40 jours par le passé». Le directeur de l’Office de Hadj et de la Omra, à précisé de son côté que «c’est grâce aux efforts conjugués des différents secteurs réunis au sein d’un comité interministériel installé à cet effet, et présidé par le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs que «nous sommes parvenus à surmonter toutes les difficultés et à organiser les différentes étapes» et de se féliciter des «mesures prises pour assurer de bonnes conditions aux pèlerins algériens aux Lieux saints.» M. Azzouza a rappelé que l’opération d’encadrement des pèlerins, est «en constante amélioration», ce qui a fait que celle-ci a débuté très tôt cette année. Ce qui a permis aux bénéficiaires d’être bien au fait des rituels religieux et des préparatifs du pèlerinage grâce aux campagnes de sensibilisation, de formation, et d’information, avec plus de 1.200 heures de programmes produits et diffusée dans les différents médias audiovisuels», a-t-il souligné.

A titre de rappel, la mission s’est renforcée par plus de 500 accompagnateurs volontaires, outre les 800 membres de la mission algérienne de hadj», a ajouté M. Azzouza,

«Ces 800 membres représentent les délégués des ministères de l’Intérieur, des Affaires étrangères, des Finances, des Travaux publics, des Affaires religieuses, de la Communication et du Tourisme ainsi que de la protection civile et de l’ONHO ».

Tahar Kaidi