Développement des régions frontalières : Une priorité

Au cœur des préoccupations des hautes autorités du pays, la stabilité des régions frontalières est une réalité réaffirmée par les pouvoirs publics à travers des actions de développement tous azimuts. Les régions frontalières font l’objet d’une attention particulière de la part du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. Ce que le secrétaire général du ministère de l’Intérieur, M. Salah Eddine Dahmoune, avait tenu à rappeler lors de sa visite de travail et d’inspection, la semaine dernière à Bechar à la tête d’une commission multisectorielle composée des SG des ministères de la Santé, de l’Habitat, des Ressources en eau et de l’Agriculture. Cette commission avait pour mission de s’enquérir de l’état d’avancement des différents projets initiés à Bechar et de se concerter avec les représentants de la société civile. Le secrétaire général du ministère de l’Intérieur a également conduit récemment une commission interministérielle à El-Tarf en déclarant que «différents projets relatifs à l’alimentation en eau potable ont été inspectés, mais également le programme du logement dans ses différentes formules notamment l’état d’avancement des travaux d’aménagement de l’habitat rural ainsi que ceux du tronçon restant de l’autoroute Est-Ouest». La commission a également inspecté les réhabilitations et travaux entamés au niveau de différentes écoles primaires en prévision de la prochaine rentrée scolaire. L’accent a été mis sur l’impératif d’exploiter les qualifications touristiques de la wilaya et améliorer la qualité de service offert aux estivants. Les déplacements des commissions interministérielles au niveau des régions frontalières attestent de l’intérêt qu’accordent les pouvoirs publics au renforcement de la stabilité et de conférer aux populations les conditions de vie décentes. Il est questions d’efforts consentis pour combler les manquements constatés dans une logique obéissant à l’idée de faire face aux déséquilibres régionaux. C’est une dynamique qui est à même de garantir un meilleur cadre de promotion de la politique de cohésion et d’unité nationales devant ainsi se faire valoir au niveau des régions frontalières. L’attention accordée par le Chef de l’Etat pour les régions du sud du pays particulièrement s’est traduit par une réaffirmation de leur attractivité à différents niveaux. Les localités de l’extrême Sud ont connu en effet une réelle métamorphose dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de développement initiés par le Président de la République. A cela s’ajoute un effort soutenu de sécurisation des régions frontalières assuré par l’ANP et les autres corps de sécurité.

K. A.