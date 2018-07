Collectivités locales : La commune, matrice du développement

- Le projet de code des collectivités locales est prêt à 90%.

- Le projet de police communale à l’étude.

N’est ce pas que l’avenir des communes s’annonce des plus prometteurs en termes de prise de décision et d’élargissement des prérogatives ? On ne peut que l’affirmer, compte tenu des récentes déclarations faites par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Noureddine Bedoui, à partir de la wilaya de Saïda.

En effet dans l’attente du nouveau code communal et de wilaya devant contribuer à consacrer l’ambition nettement affichée des pouvoirs publics quant à valoriser le potentiel des communes par le biais d’une politique de décentralisation autrement plus affranchie, M. Bedoui a souligné que nulle stratégie de développement locale ne peut être mise en œuvre si elle n’émane pas de la commune. Une déclaration qui vaut son pesant d’or, sachant qu’il urge en effet d’élever les responsables des collectivités locales au rang de véritables managers suffisamment conscients de leur rôle primordial dans toute initiative de promotion de leur environnement immédiat, soit au sein de leur territoire de compétence. L’idée conforte les propos de M. Bedoui ayant mis en avant l’impératif de voir toutes les stratégies mises en place par l’Etat, bénéficier de l’attention voulue au niveau de la cellule de base qui est la commune. A défaut, ces stratégies «ne peuvent être concrétisées sur le terrain et ne peuvent réussir au niveau national», a en effet indiqué le ministre lors de sa rencontre avec les représentants de la société civile de Saïda. Il a mis l’accent également sur le fait que chacune des communes du pays dispose de «ses propres caractéristiques et richesses que seuls connaissent les responsables locaux», manière d’exhorter ces derniers à une exploitation efficiente de ses «niches» d’investissements dans le cadre d’une dynamique de création richesse et d’emploi.

En ce sens, le ministre a assuré de l’accompagnement des autorités centrales et du gouvernement pour l’aboutissement de cette dynamique et sa consécration sur le terrain.

Dans cette optique, il ne manquera pas aussi de mettre en relief la nécessaire promotion de la démocratie participative au sein des collectivités locales, et ce privilégiant «la communication institutionnelle avec la société civile. Celle-ci devrait être instituée suivant une logique de conjugaison des efforts en vue d’éviter de commettre des erreurs» a-t-il plaidé

Le projet du code collectivités locales (communes et wilayas) est en voie d’achèvement et sa préparation a atteint le seuil de 90%, nous apprend M. Noureddine Bedoui en marge de sa récente visite de travail et d’inspection effectuée dans la wilaya de Saïda. «Dans une avant-dernière étape, le projet a été soumis à des experts et des universitaires de l’Ecole nationale d’administration», a-t-il révélé. Les universitaire de l’ENA ont formulé, selon lui des propositions examinées par les cadres de son département. Il informe également de l’examen du nouveau projet de loi «au niveau des wilayas et communes en prenant certaines des propositions avancées par des universitaires constitutionnalistes ayant une relation avec le projet du code des collectivités locales». Autre projet en cours d’élaboration, celui relatif aux nouveaux mécanismes de recouvrement fiscal au niveau des communes, informe également le ministre. Sa préparation se fait de concert, précise-t-il, avec le ministère des Finances. Une fois finalisé, ce projet sera intégré au code des collectivités locales. Il existe un déficit à combler en matière de recouvrement fiscal au niveau des communes, fait savoir en outre M. Bedoui. Il informe aussi que son département a envoyé des équipes dans plusieurs pays pour s’informer et s’imprégner des expériences en matière de recouvrement fiscal au niveau de la collectivité locale. S’agissant du projet de la police communal, le ministre a signalé que celui-ci est à l’étude et sa consécration nécessite la mise en place de beaucoup de moyens.

A noter qu’à l’occasion de sa visite à Saïda, cette wilaya a bénéficié d’une enveloppe financière pour la concrétisation des actions de développement dans plusieurs secteurs dont l’aménagement, les travaux publics et l’électrification rurale. Enfin M. Bedoui a également demandé aux responsables locaux d’établir une perspective de relier cette wilaya de l’Oranie à l’autoroute Est-Ouest.

Karim Aoudia