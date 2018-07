Espaces verts : La culture du « beau » enfin réhabilitée

Les espaces verts sont devenus, ces dernières années, un « must » dont on ne peut se passer chez-nous. En effet, la notion ornementale est entrée dans nos mœurs, à la fois architecturale que culturelle. La ceinture verte, considérée comme un détail sans grande importance, n’était-ce pour rendre la vie dans les cités et les villes plus agréable, renait de ses cendres, avec de grands espaces récréatifs, aménagés autour de gros projets de loisir et d’environnement pour lesquels des enveloppes financières conséquentes ont été dégagées, sans parler des nouveaux programmes de logements qui font de l’intégration de la « touche » verte une nécessité, puisqu’incluse dans les plans de réalisation de ces derniers. Aujourd’hui, à vrai dire, la tendance de rapprocher le citoyen de la nature se précise avec la consécration d’un grand espace vert aux Sablettes, d’ailleurs très fréquenté par les familles avec une aire de jeu pour les enfants. Des palmiers, des plantes d’ornement de toutes sortes qui perdurent le printemps à longueur d’années, des étendues de gazons verdoyants, des bancs en bois, font de celui-ci un véritable paradis sur terre. Il faut signaler aussi que la dépollution de l’Oued El Harrach a donné un coup de pousse à la revalorisation du vert, à travers la création d’aires aux couleurs de dame nature, avec des bancs et des abris en bois travaillé, illustré au niveau des embouchures de la prise d’eau, à Bourouba ou encore Bentalha, à Baraki. En fait, si par le passé, l’algérien ne se préoccupait plus de la qualité de son cadre de vie et de son confort— crise du logement oblige— ce n’est plus le cas désormais avec tous les programmes de logements lancés, sous différentes formules, qui ont contribué à la résorption de ce problème, et c’est ainsi que l’on assiste, petit et petit, à l’émergence de la culture de l’espace vert et du beau, de manière générale, à l’intérieur des cités. Un revirement qui se traduit, du coup, par la tendance à embellir les balcons des appartements avec des plantes. Un geste, on ne peut mieux, révélateur de l’intérêt accordé au « vert » ou carrément d’un retour aux sources, après un désert écologique, applaudi par tous, à commencer par l’enfant qui transforme l’espace vert de son quartier en aire de jeu ou son père qui ne se gêne nullement de garer sa voiture sur ce qui est censé représenter les « poumons » de la cité où il habite.

Samia D.