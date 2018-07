Espaces de détente et de loisirs à Sétif : Affluence et évasions multiples

En ces jours de mois de juillet avec sa chaleur pesante sur la cité de Ain Fouara, Sétif se cherche un coin d’ombre et va à la conquête d’espaces de détente et de loisirs qui ne sont pas sans connaître chaque jour, dans la tranquillité et ce jusqu’à des heures tardives de la nuit, une affluence nombreuse venue de tous les coins de cette wilaya et bien d’autres environnantes.

Dans une ville qui dort ainsi tard et ne se réveille que tardivement, les premiers espaces à être pris d’assaut par les citoyens sont indéniablement les jardins publics où chaque coin d’ombre, chaque banc aux courbes d’une échine fatiguée, usée parfois, sont «squattés» pour un moment de détente et de sérénité, le temps d’une demi-journée, afin de se consacrer ensuite à une sieste bien méritée. L’après-midi, la place est cédée aux femmes et aux enfants qui occupent nombreux les parcs d’attractions et ceux du Parc Mall, pour ne citer que ceux-là.

Au jardin Emir-Abdelkader, où nous prenons le soin de nous y rendre la matinée, nous remarquons d’entrée que l’ancien jardin d’Orleans, tel qu’il fut appelé durant la colonisation, n’a rien perdu de sa verve, et la végétation luxuriante, qui a de tout temps fait sa spécificité, continue de faire bon ménage avec ce premier musée lapidaire où plus de 150 stèles épigraphiques, colonnes et chapiteaux qui remontent à 1840 y trouvent bonne place.

A peine quelques marches pour investir le long couloir de verdure que le temps a tissé, quelque chose, à la fois curieuse et méritoire de ses initiateurs, attire notre attention ; un présentoir proposant quelques livres à la lecture — sans doute pour agrémenter davantage le temps de tous ceux venus y passer un bon moment— vient alors se joindre à la satisfaction des visiteurs de tout âge qui, pour les uns, préfèrent consacrer leur temps à leur journal du matin et pour d’autres choisir un livre scolaire fusse-t-il d’un autre temps ou un ouvrage d’un autre genre, parfois trop vieux parfois pas souvent à leur convenance. en attendant que cette idée du groupe de jeunes «Farik Soufara el Guiraa» puisse être relayée par des adeptes de la lecture.

En s’enfonçant dans la végétation de ce jardin d’envergure, qui prend place à quelques encablures de Ain Fouara, — pas encore dévoilée vu qu’elle vient de se refaire une toilette par des spécialistes algériens qui s’y sont succédé après qu’un individu l’a vandalisée, ne peuvent que s’en réjouir d’aller au contact de ces multiples espèces de la flore qui font la richesse de ce jardin, premier musée lapidaire qui a vu le jour par un 18 novembre 1943.1943.



Cadre enchanteur



Cadre enchanteur où les espaces de repos et de détente sont minutieusement préservés dans une propreté presque irréprochable et un climat où calme, beauté et tranquillité se confondent sous ces grands arbres que la main ravageuse de l’homme n’a pu affecter au grand bonheur de tous, même si cette splendide statue d’Acis, reposant alors dans sa dimension esthétique sur un rocher au beau milieu d’un jet d’eau, semble «opter» pour une autre destination. En parcourant ce qui relèverait plutôt d’un parc que d’un jardin, le visiteur ira à la découverte de grands arbres qui attestent encore d’un savoir horticole établi et résistant encore, comme les platanes centenaires de Ain Fouara aux aléas d’une nature rugueuse que connaît cette ville autant en hiver qu’en été. Chaque arbre porte son nom et les plaquettes clouées sur chaque tronc, bien jaunies par le temps et qui mériteraient d’être reprises, vous narreraient l’histoire du Maronnier d’Inde qui, est-il souligné, peut atteindre 30 mètres. Vous y découvrirez aussi le sophora du Japon, le tilleul à grandes feuilles, le cyprès commun, le peuplier et autant d’autres espèces aussi riches que variées.

Non loin de là, le jardin «Rafaoui» animera votre curiosité et vous offre un cadre enchanteur au pied du mur byzantin. Un merveilleux décor fleuri et une propreté irréprochable, fruit d’une passion exercée par de jeunes paysagistes qui se mettent avec plaisir à soigner chaque espace, chaque bourgeon et chaque fleur pour y faire une mosaïque à laquelle ils veillent jalousement, scrutant d’un œil vigilant le geste inutile de certains flâneurs du temps.



Au rythme d’une merveilleuse ambiance



Le jardin «Chellel», un autre jardin où le visiteur ira aussi à la découverte des bains romains, préservés encore comme à leur époque et dans leurs somptueux décors, mettant en exergue toutes ces richesses de l’histoire, de tant de civilisations qui sont passées par là. On ne peux échapper à ses splendeurs. Mais ce jardin semble éprouver terriblement ce manque d’eau pour donner plus d’allant à ses allées ombragées et ses espaces de verdure qui prennent hélas des allures de jaune par ces chaleurs de plomb. Parmi tous ces espaces qui font le «bonheur» des familles figurent aussi le jardin de la cité «Tlidjene», soigneusement aménagé, le jardin «El Hidhab», devenu en dépit de sa jeunesse un lieu de prédilection pour les jeunes mariés.

La forêt récréative de «Zenadia», à la sortie nord de la ville, n’est pas en reste puisque celle-ci ne désemplit pas en fin de journée, avec, en face, en traversant la RN 9, des chalets enfin ouverts qui proposent également aux familles des moments de détente et de dégustation. Dans cette dynamique de loisirs et de détente, le parc d’attractions, qui vient de rouvrir ses portes après une vaste opération de réhabilitation, bat tous les records d’affluence et vit au rythme d’une merveilleuse ambiance jusque tard dans la nuit, au grand bonheur des familles qui ne sont pas sans apprécier le dispositif de sécurité mis en place qui leur permet de passer des moments tranquilles au bord du lac, sur les espaces de repos, ceux de la restauration et de détente.

Des soirées qui se terminent par un retour dans le tramway de Sétif qui traverse la ville de bout en bout.

F. Zoghbi