M. Yousfi évoque la coopération bilatérale avec l'ambassadeur de Gambie : Des opportunités intéressantes

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a reçu hier à Alger l'ambassadeur de Gambie, Habib Tamasa Baba Jarra, avec lequel il a évoqué la coopération économique bilatérale. Lors de cet entretien, les deux parties ont passé en revue les différents aspects de la coopération économique bilatérale, notamment dans le domaine de l'industrie, et abordé les voies et moyens permettant le flux des échanges et d'investissements entre les deux pays. M. Yousfi a souligné, à cette occasion, la nécessité de promouvoir la coopération économique entre l'Algérie et la Gambie, surtout que les domaines de coopération sont "assez larges". Le ministre a appelé, dans ce sens, à multiplier les rencontres entre les Chambres de commerce et d'industrie et les associations patronales des deux pays et à faciliter l'exportation de produits algériens vers la Gambie. Pour sa part, M. Jarra a souligné que l'Algérie est un "partenaire important" pour la Gambie, et a affirmé la volonté de son pays à diversifier le partenariat économique dans l'intérêt mutuel . Tout en affichant le souhait de son pays de tirer profit de l'expérience algérienne dans différents domaines économiques, l'ambassadeur a invité les opérateurs algériens à s'intéresser aux opportunités d'affaires en Gambie.