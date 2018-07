Adrar : Un terroriste se rend

"Un terroriste s’est rendu, hier, aux autorités militaires à Adrar en 3e Région militaire", avec en sa possession un pistolet mitrailleur et deux chargeurs garnis. "Il s’agit de « El Mahri Yourou», dit « El Haïmer», qui avait rallié les groupes terroristes en 2016". Dans le même contexte et grâce à l’exploitation efficiente de renseignements, un détachement combiné de l’Armée nationale populaire "a arrêté, à Tébessa (5e RM), quatorze éléments de soutien aux groupes terroristes", tandis qu’un autre détachement "a récupéré, à In Guezzam (6e RM), deux pistolets mitrailleurs, un fusil à pompe, des munitions et deux véhicules tout-terrain". D’autre part, un détachement de l’Armée nationale populaire "a intercepté, à Biskra (4e RM), un contrebandier à bord d’un camion chargé de dix-sept quintaux de tabac", alors que des garde-côtes "ont déjoué, à Béni Saf (2e RM), une tentative d’émigration clandestine de dix-neuf personnes.