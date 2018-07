En matière de formation et de communication : La HIISE adopte son plan d'action

La commission permanente de la Haute instance indépendante de surveillances des élections (HIISE) a adopté son "futur plan d'action", notamment en matière de formation et de communication à l'adresse des médias et de la société civile. Ce plan d'action intervient suite à une série de réunions tenues par ladite instance, sous la présidence de M. Abdelwahab Derbal, et qui ont permis de procéder à l'évaluation des actions lors des étapes précédentes. Dans ce cadre, il a été procédé à "l'examen et à la programmation des dossiers de la formation en rapport avec les mécanismes de surveillance des élections, de la promotion de la communication de l'Instance à l'adresse des médias, ainsi que de son ouverture sur les acteurs de la société civile en matière de sensibilisation et de prise de conscience sur la nécessité de contribuer à la vulgarisation de la culture électorale parmi les citoyens".

Par ailleurs, l'Instance a mis en avant son attachement à " rester à l'écoute des formations politiques, en vue d'adopter une plateforme commune pour la surveillance des élections et parvenir, partant, à des élections rassurantes en termes de probité et transparence, étant un engagement constitutionnel de l'Instance et une exigence politique authentique".

Tout en réaffirmant "son entière disposition à honorer ses missions constitutionnelles en termes de surveillance des élections, l'Instance est ouverte à toute proposition constructive", conclut le communiqué.