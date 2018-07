M. Messahel à Washington : Concertation dans le domaine sécuritaire

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, s’est entretenu, hier à Washington, avec le Président de la commission de renseignement de la Chambre des représentants des Etats-Unis, M. Devin Nunes, en marge de la conférence ministérielle sur les libertés religieuses qui se tient à Washington.

L'entretien a permis aux deux parties d’aborder les relations bilatérales ainsi que les perspectives de leur renforcement dans divers domaines, notamment la concertation entre les deux pays sur les questions d’intérêt commun. MM. Messahel et Nunes ont également échangé leurs vues et analyses sur les situations de crise et de conflit, notamment dans la région du Sahel et en Libye. Les questions liées à la lutte contre le terrorisme et à la coopération algéro-américaine dans le domaine sécuritaire ont également été à l’ordre du jour de cet entretien, a-t-on ajouté. M. Nunes avait effectué une visite en Algérie, le mois d'avril dernier, au cours de laquelle il avait eu des échanges avec de hauts responsables algériens, rappelle-t-on.