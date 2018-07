Programmes éducatifs : Inculquer la culture entrepreneuriale aux collégiens

Le ministère de l’Education nationale a lancé mardi dernier, à Alger, un projet pilote, appelé «Créativité», au profit des élèves de l’enseignement moyen, en vue développer la culture de l’entrepreneuriat chez les élèves de ce palier. «Cette expérience a été effectuée en coordination avec des enseignants universitaires spécialisés dans l’entrepreneuriat à travers une expérience permettant aux élèves du moyen de développer leurs idées dans les domaines de l’entrepreneuriat et du marketing», a fait savoir, l’inspecteur général du ministère de l’Education nationale, Nedjadi Messeguem, ajoutant que «l’entrepreneur Fatiha Rachdi, a procédé, depuis mai dernier, à former des inspecteurs, qui ont encadré, à leur tour, des élèves du cycle moyen venus de plusieurs wilayas du pays au niveau du lycée Hassiba-Ben-Bouali à Kouba (Alger). Le même responsable a suggéré d’«introduire l’idée de l’entrepreneuriat dans les programmes éducatifs de manière à permettre à l’élève de développer ses compétences dans son domaine préféré pour qu’il puisse imaginer son projet bénéfique à l’économie nationale à travers l’exploitation de toutes les ressource disponibles». Lors de cette manifestation, les élèves ont été répartis sur deux ateliers consacrés, respectivement, aux projets technologiques et à l’art et décor. A travers ces deux ateliers, le ministère tend à «ancrer la culture de l’entrepreneuriat pour permettre aux élèves de développer leurs compétences en la matière grâce à tous les moyens disponibles et ce, dans le but de commercialiser leurs produits». A ce propos, la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghebrit a affirmé que «l’objectif de ce projet pilote est de permettre aux élèves de concrétiser leurs idées et projets à travers l’accompagnement de l’école algérienne», estimant que «les voies de la réussite sont multiples au sein des établissements de l’enseignement et les instituts de formation professionnelle». «Ce projet permet également d’inculquer la culture de l’innovation et de créativité par l’utilisation de tous les moyens disponibles ainsi que la création de la richesse dans la société», a-t-elle soutenu. En outre, il vise, a ajouté Mme Benghebrit, à inculquer la culture de partage aux élèves», mettant en avant le rôle de l’école dans «l’élargissement des horizons de l’élève et l’aide lui apportée pour concrétiser son projet dans la vie». Lors de sa visite à ces deux ateliers, la ministre s’est enquise des modèles de certains projets des élèves, notamment ceux qui revêtent un caractère pédagogique à l’instar du projet de jeu électronique réalisé par l’élève Marwa Benziane (Relizane) sur l’Histoire de l’Algérie. La ministre a affiché son admiration pour un projet réalisé par un groupe d’élèves des wilayas de Constantine, Alger et Bejaia. Ce projet est un jeu éducatif destiné aux personnes aux besoins spécifiques et permet de s’entraîner à identifier les lettres et les couleurs et la composition de mots de trois lettres à travers des moyens simples comme le bois et le papier.