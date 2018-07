Elèves aux besoins spécifiques et détenus : Bons résultats

Quelque 176 élèves aux besoins spécifiques sur 258 scolarisés, ont obtenu le Baccalauréat session 2018, des résultats excellents reflétant les efforts consentis, tant par les élèves que par leurs enseignants, a indiqué, hier, un communiqué du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme. L’élève Madjoudj Amal, de la wilaya d’Alger, atteinte d’un handicap visuel, a brillé en obtenant la première place au classement national, dans la filière des langues étrangères, avec une moyenne de 17.15, a précisé le communiqué qui souligne que «les moyennes des lauréats se situent entre 14.46 et 17.40 de moyenne». «Ces résultats excellents se veulent un véritable indicateur du processus positif et qualitatif adopté par l’école algérienne qui est une école équitable et garante du succès», a affirmé le ministère qui ajoute que ces résultats «reflètent l’efficacité du processus éducatif spécialisé qui prend en charge précocement les personnes aux besoins spécifiques et mettent en valeur les efforts des éducateurs, des instituteurs, des enseignants spécialisés et des psychologues». Après avoir salué la «forte volonté et l’esprit de challenge» ayant animés ces lauréats, ainsi que le soutien permanent dont ils avaient bénéficié de la part de leurs familles, le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Conditions de la femme a réitéré son soutien constant à leur accompagnement pour concrétiser davantage de succès et de réussite», conclut le communiqué.

Par ailleurs, le nombre de détenus ayant décroché le baccalauréat 2018 a atteint 1.258 sur un total de 4.391 candidats ayant concouru aux épreuves, a indiqué mercredi un communiqué du ministère de la Justice. Pour ce qui est des détenus ayant réussi l’examen de fin du cycle moyen, le nombre s’élève à 2.189 sur un total de 4.689 candidats, ajoute la même source, faisant état de 40.226 détenus inscrits dans les branches de formation professionnelle et de 42.937 inscrits dans l’enseignement général. A cette occasion, le ministère de la Justice organise, aujourd’hui, au niveau de l’établissement de rééducation et de réadaptation de Koléa (Tipasa), une cérémonie en l’honneur des détenus lauréats du BAC et du BEM session 2018. Cette cérémonie s’inscrit dans le cadre de «la valorisation des efforts consentis par les détenus et les encadreurs des pénitenciers tout au long de l’année et la promotion des activités de réinsertion au profit de cette frange de la société, notamment à travers l’enseignement et la formation».

Les lauréats honorés à SETIF…



Une cérémonie en l’honneur des lauréats des différents examens a eu lieu à Sétif en présence des parents et du wali, Nacer Maskri. C’est donc dans un climat de joie intense et d’espoir entretenu pour relever d’autres défis tout aussi importants et aller à la conquête de nouvelles réalisations qu’auront été honorés de nombreux élèves ayant obtenus les meilleurs résultats aux examens de fin de cycle primaire et un taux de réussite qui passe de 77% l’an dernier à 87% , du BEM (70,31%) et du Baccalauréat qui à n’a pas fait exception à la règle et réaliser cette année encore un bond autrement plus qualitatif et un taux de réussite de 67,33% qui permet à cette wilaya de se classer aux toutes premières loges au niveau national.

Des réalisations d’autant plus importantes qu’elles revêtent le même caractère pour les autres examens et permettent à cette wilaya de placer avec mention excellent» 23 lauréats du BAC dont la moyenne se situe entre 18 et 18,85, ce dernier exploit qui place encore bien des zones rurales à un rang honorable et permet à l’élève Hechaichi Yousra (18,85) du lycée de Salah-Bey de réaliser ainsi la meilleure moyenne de la wilaya. Par ailleurs, 436 élèves ont pu décroché une mention «Très bien» et 993 autres la mention «Bien».

F. Zoghbi



…et à Bordj Bou Arreridj



La cérémonie organisée hier par la direction de l’Education de la wilaya de Bordj Bou Arreridj pour honorer les lauréats des différents examens scolaires a été marquée par la présence de plusieurs candidats. Le directeur de l’action sociale, Dehimi Abdelkader a confié que tous les candidats aux besoins spécifiques qui se sont présentés que ce soit au Bac, au BEM ou à l’examen de 5e année primaire ont enregistré un taux de réussite de 100%. Le wali M. Salah Affani a assuré aux lauréats de l’accompagnement de l’Etat pour qu’ils enregistrent d’autres réussites. Malgré les difficultés financières que le pays a connu il a tenu à préciser que la wilaya a bénéficié du dégel de 51 projets de réalisation de lycées, CEM, écoles primaires et construction de cantines.

F. D.