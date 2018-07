Au nom du président Bouteflika, M. Ouyahia honore es 68 meilleurs lauréats du baccalauréat : Reconnaissance et récompense

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia a présidé hier, au Palais du Peuple à Alger, une cérémonie de remise de médailles, d’attestations et de cadeaux symboliques au profit de 68 lauréats du baccalauréat 2018.

La cérémonie s’est déroulée en présence de la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghebrit, du président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Said Bouhadja, du président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelci, des membres du gouvernement et des cadres de l’Etat. Boudina Sabrina Imane (Alger), qui a obtenu la meilleure moyenne au niveau national (18,95) dans la filière Sciences expérimentales s’est vu décernée la médaille d’or, suivie de Houidi Aya (wilaya d’El-Oued), de la même filière, qui s’est vue attribuée la médaille d’argent pour avoir occupé la 2e place au niveau national avec une moyenne de 18,91, la même médaille a été décernée à l’élève Laribi Thabet (Tindouf) qui a eu la même moyenne (18,91), mais occupe la 3e place en raison de l’écart enregistré dans les moyennes des matières de spécialité. M. Said Bouhadja et M. Medelci ainsi que les membres du gouvernement ont décerné des cadeaux et des attestations aux autres lauréats honorés, dont 10 élèves aux besoins spécifiques, à leur tête Madjoudj Amel (Alger-Centre) qui a obtenu une moyenne de 17,15 dans la filière Langues étrangères.

Les premiers lauréats des écoles des cadets de la nation (au nombre de 3) et à leur tête Bouallag Ahmed de la wilaya de Sétif avec une moyenne de 18,53 (filière de mathématiques), ont été également honorés.

Le nombre total des élèves ayant décroché le bac avec mention a atteint 71.941 élèves, dont 406 ont obtenu une mention excellente, 7.957 une mention très bien et 19.415 une mention bien alors que 44.163 ont eu la mention assez bien.

Les premiers lauréats ont bénéficié des tablettes et des voyages en Espagne. Le taux de la réussite au niveau national a atteint cette année 55,88%, soit le nombre de 235.225 élèves qui ont eu le baccalauréat.

Dans son allocution, la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghebrit a affirmé que les résultats du baccalauréat connaissent «une amélioration constante», indiquant que le taux de réussite en 2000 s’est élevé à 32,3% contre 56% en 2018. Elle a exprimé, en outre, son souhait de voir les résultats s’améliorer dans les années à venir.

La filière des mathématiques est venue en tête avec un taux de réussite de 78,61 %, suivie des sciences expérimentales avec un taux de 59,40%, puis des langues étrangères avec 56,06%, lettres et philosophie 48,63 % et enfin la filière gestion-économie qui a enregistré le taux le plus bas, avec 47,18% de réussite. Le nombre global d’élèves qui ont passé l’examen du baccalauréat était de 709.448, dont 40% de candidats libres.