Hiérarchisation des métiers et des salaires : appel à la sagesse

A l’effet d’étudier de façon concertée les voies et moyens pour aboutir à un consensus, la direction générale a invité les syndicats à une réunion de travail pour entreprendre un Benchmarking pour la hiérarchisation des métiers et des salaires (droits et devoirs). Le Syndicat UGTA Entreprise, le Syndicat des Pilotes de Ligne Algériens, le Syndicat National du Personnel Navigant Commercial Algérien, ont répondu positivement à la proposition de l’administration. Seul le SNTMA syndicat autonome représentant le personnel de la maintenance n’a pas daigné se présenter. La direction générale appelle à faire preuve de réalisme, de pondération et de sagesse pour éviter à la compagnie d’éventuelles turbulences. La préservation de l’outil de travail doit passer avant toute considération car c’est comme cela que l’on préserve les emplois.

Le président du syndicat UGTA,

M. Tiaouinine :Privilégier le dialogue

«Les grèves que connaît la compagnie, ici et là, vont à mon sens à l’encontre des intérêts des travailleurs et d’Air Algérie. Je préconise le dialogue. Ne dit-on pas que de la discussion jaillit la lumière ? Nous avons une direction qui est vraiment à l’écoute des employés et les portes ne nous ont jamais été fermées. Il appartient à tous de conjuguer les efforts pour parer à la concurrence que nous subissons et qui est au demeurant déloyale. L’union fait la force ! Nous devons faire nôtre cet adage pour protéger la compagnie et lui permettre de se hisser à un rang supérieur. La tâche est ardue mais pas impossible. L’UGTA représente 80% de l’effectif d’Air Algérie. Nous avons dressé une plate-forme de revendications salariales qui concerne tout le personnel sans exclusive.Pour nous, la grève n’a jamais été et ne sera jamais notre objectif, comme elle n’est pas non plus un moyen pour parvenir à des résultats. Nous n’avons qu’à jeter un regard vers l’extérieur pour en être édifié».