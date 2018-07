Ouargla : 600 millions DA accordés aux associations culturelles

Des subventions d'une valeur globale de 600 millions DA ont été attribuées au profit de 47 associations culturelles dans la wilaya d'Ouargla, lors d'une cérémonie organisée à la Maison de la Culture Moufdi-Zakaria.

L'opération, qui entre dans le cadre des festivités célébrant la double fête de l'Indépendance et de la Jeunesse (5 juillet), a pour objectif d'encourager et de soutenir ces associations activant dans différents domaines à caractère culturel, tels que le théâtre, la musique, le folklore et le patrimoine. Présidée par les autorités de la wilaya, la cérémonie, qui s'est déroulée en présence de plusieurs figures de la scène culturelle locale, a été aussi une occasion de remise de sept cartes professionnelles d'artistes de la wilaya au titre des démarches visant l'organisation de ce métier à l'échelle nationale. Une pléiade d'artistes, dont des poètes et autres artistes dans le domaine de la calligraphie islamique, ainsi que des sportifs activant dans diverses disciplines ayant réalisé une belle performance lors de la saison 2017-2018, ont également été honorés.

Ces festivités ont été marquées également par la mise en service d'une nouvelle bibliothèque ainsi que d'une annexe communale au niveau du quartier Ennasr (périphérie Ouest de la ville d'Ouargla), signale-t-on.