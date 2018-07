Premier anniversaire du décès de Blaoui El-Houari : Vibrant hommage au maître de la chanson oranaise

Une soirée artistique à la mémoire du doyen de la chanson oranaise Blaoui El-Houari a été organisée mardi à Oran pour célébrer le premier anniversaire de son décès.

La soirée, organisée par l’office national de la culture et de l’information (ONCI) en collaboration avec la station régionale de l’entreprise de la télévision nationale a été une occasion pour les présents afin de se remémorer du parcours artistique de cette icône. Dans son allocution inaugurale de cet événement qui s’est déroulé au niveau de la salle auditorium de l’hôtel Meridien, le wali d’Oran, Mouloud Cherifi, a estimé que cet hommage rendu à Blaoui El-Houari est «un signe de reconnaissance à tous les services qu’il a rendus à la culture algérienne et oranaise en particulière». Il a qualifié le défunt d’une «véritable école d’où sont sortis des générations d’artistes qui continuent de préserver le patrimoine culturel et artistique algérien, notamment dans le genre musical Asri» qu’a fondu Blaoui avec Ahmed Ouahbi. Lors de cette soirée, rehaussée par une présence en force des autorités locales, la famille de l’artiste défunt, représentée par son fils aîné, a été honorée, tout comme la petite-fille de Blaoui qui a été récompensée pour le diplôme de Baccalauréat qu’elle vient de décrocher.

Pour l’occasion, de nombreux artistes, à l’image de Houari Benchenet, Houria Baba, Houari Oulhaci, Baroudi Bekhedda, Adda Abdelkader et Djahida, étaient présents pour chanter les plus grands succès de Blaoui El-Houari, alors que l’orchestre de la soirée a été dirigé par Kouider Berkane. Précurseur de la musique raï, Blaoui (1926- 2017) s’est imprégné de la musique aux côtés de son père. dès son plus jeune âge, il commence à écouter cheikh Bouzembir. Par la suite, Blaoui El-Houari sera attiré par la musique moderne. Il participe à un radio-crochet où il remporte le premier prix. S’illustrant dans la musique bédouine, il anime des cérémonies de mariages. En 1943, il fonde son premier orchestre. Quelques années plus tard, en 1955, il enregistre son premier disque 45 tours chez Pathé. Au total, cet interprète de talent, qui a influencé un grand nombre d’artistes, possède un répertoire de 500 compositions.