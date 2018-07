Farouk Beloufa : «Nahla», sans la copie restaurée

Un hommage sera rendu au défunt cinéaste algérien Farouk Beloufa, lors de la 11e édition du Festival international d’Oran du film arabe (Fiofa), qui se déroulera du 25 au 31 juillet de l’année en cours dans la capitale de l’ouest du pays. Farouk Beloufa a connu des entraves dès ses premiers pas dans la réalisation. En effet après la réalisation d’un documentaire sur la guerre de libération, les responsables de la production lui ont demandé de revoir le montage de son film, ce qu’il a refusé. Résultat des cours, le documentaire a disparu. Il n’y a aucune trace de son film-documentaire. Critique de cinéma, Farouk Beloufa a eu à interviewer de grands cinéastes, ceux qu’il admirait, à l’instar de Roman Polanski. La passion pour le cinéma le pousse à s’inscrire dans une prestigieuse école de cinéma en France.

Il fait de l’assistanat à son retour en Algérie et sera assistant-réalisateur de Youcef Chahine dans une coproduction algéro-égyptienne avec «Le retour de l’enfant prodigue» où sera distribué l’acteur algérien Sid Ali Kouiret en 1976. La découverte du monde arabe l’incite à écrire le scénario de «Nahla», son film culte, son unique long-métrage en 1978, qui sera produit par la télévision algérienne. La cause palestinienne est au cœur du sujet de film.

L’excellent film est tout en métaphore avec l’histoire de cette chanteuse égyptienne, excellemment interprétée par l’actrice libanaise Yasmine Khlat. Larbi, un journaliste algérien, se retrouve au Liban en pleine crise, pour un reportage. Il vit le drame du peuple palestinien en direct et assiste aux affrontements fratricides.

La situation est complexe et dure à comprendre en dépit des explications fournies par les différents protagonistes. Le film «Nahla» restitue cette atmosphère de guerre avec une réussite qui reste dans les annales de la filmographie algérienne.

Le cinéaste Farouk Beloufa et son équipe arrivent au Liban en pleine tourmente et aura l’idée géniale d’adapter son scénario en fonction de l’évolution politique du pays et tournera des séquences de guerre comme si c’était un reportage.

Le film a été accueilli favorablement par la critique algérienne et internationale. Farouk n’a pas pu réaliser un autre film en dépit du succès obtenu par «Nahla». Trente années après, un hommage lui a été rendu lors des journées cinématographiques de Bejaia. Hélas encore, Beloufa sera déçu lors de la projection de son film. Non seulement la copie diffusée était celle de travail, et en plus les bobines étaient interverties, ce qui rendait le film illisible. Heureusement que le lendemain, l’équipe algérienne de football s’était qualifiée pour le mondial de 2010. Il était étonné de constater la ferveur des Algériens. Les responsables du festival international du film arabe d’Oran ont bien pensé de lui rendre hommage mais il est regrettable de constater que la copie de son film est usée et que «Nahla» n’a pas encore été restaurée pour offrir aux spectateurs du festival une qualité supérieure de projection. Dommage pour ce grand cinéaste qu’est Farouk Beloufa.

Abdelkrim Tazaroute