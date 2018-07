Coopération théâtrale entre l’Algérie, le Maroc et la Tunisie : L’identité maghrébine consacrée à travers le 6e art

Ayant la même langue, coutumes et folklores, le théâtre de l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie est susceptible de rassembler les expériences et l’échange du savoir-faire pour une meilleure promotion de l’identité maghrébine.

C’est dans ce sens qu’une convention de partenariat a été signée hier, au théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA), entre les responsables de théâtre des trois pays maghrébins.

Lors d’une conférence de presse animée par Mohamed Yahiaoui, directeur général du TNA, Abdelhak Afendi, conseiller au ministère de la culture et de la Communication du Maroc, ainsi que par Fadel Chaibi, metteur en scène et directeur du théâtre national tunisien, il était question de présenter les grandes lignes de cette coopération qui devrait donner un nouveau souffle au quatrième art maghrébin dont la vocation première est de dire le monde, avec en arrière plan l’aspiration de le changer. Aujourd’hui de multiples problèmes de société, notamment dans les pays du Maghreb, se posent et sont une préoccupation commune.

Après concertation, les principaux axes de cette convention de coopération ont été énumérés par Mohamed Yahiaoui, avec un mot d’ordre ; la formation dans l’attente de se pencher sur les détails de ce processus qui demeure le socle de toute œuvre théâtrale de qualité. Le deuxième point est la coproduction et l’échange des expériences entre les trois pays, et ce, dans le but de permettre aux artistes de conquérir un large public tout en donnant un souffle aux activités théâtrales dans plusieurs villes. Et enfin, les collaborations, la création d’un festival et les échanges constituent le troisième point de cette convention. «La première édition du festival maghrébin du théâtre devrait avoir lieu entre le mois de février et mars 2019 à Alger. Les prochaines éditions sillonneront les plus grandes villes du Maghreb», a fait savoir Mohamed Yahiaoui.

Pour sa part, Abdelhak Afendi a mis l’accent sur la nécessité de la formation afin d’enfanter les futurs artistes et cadres du théâtre maghrébin.

«La formation est un aspect super important de cette collaboration, elle nous permet d’avoir des perspectives à long terme à travers la formation des comédiens en Tunisie, ainsi que des ateliers périodiques aux bénéfices des comédiens et techniciens», a-t-il fait savoir, point de vue partagé par Fadel Chaibi : «Le comédien est la pierre angulaire du théâtre, contrairement au dramaturge et du metteur en scène, nous pouvons former et forger un comédien en lui donnant les techniques et l’expérience nécessaires.

La collaboration maghrébine est de plus en plus nécessaire pour espérer sortir du stéréotype du comédien carré qui perd son énergie en s’inspirant de la télévision», a-t-il noté. Cela dit, le bon comédien sur scène arrive si bien à nous faire croire que tout ce qu'il fait ne demande aucun effort… il nous fait oublier à quel point le métier de comédien est un métier exigeant.

D’autres points de cette convention seront débattus dans les rencontres des responsables des trois pays dont la prochaine aurait lieu au mois de décembre en Tunisie. Il serait question entre autres de planifier le projet de la coproduction annuelle entre les trois pays, les modalités du festival, l’organisation de tournées pour les troupes théâtrales des trois pays ainsi que la création d’une école pour les comédiens en Algérie et au Maroc, en s’inspirant de l’expérience tunisienne.

L’objectif visé est d’insérer professionnellement de jeunes acteurs, de les faire entrer dans la profession théâtrale.

Kader Bentounès