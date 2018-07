Grand angle : Qui ne dit mot consent

La meilleure défense c’est l’attaque. Cette tactique, à la base sportive, vaut aussi pour les politiques. Et elle ne manque pas d’être adoptée par nombre d’entre eux. Ainsi, si les dernières critiques émises par l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, contre les pays arabes, leur reprochant leur « inaction politique et financière pour contribuer à résoudre le conflit israélo-palestinien et imposer la paix au Proche-Orient », ne sont pas dénuées de tout fondement, il n’en reste pas moins vrai que cette nouvelle charge de la représentante de l’administration Trump à l’ONU se veut aussi une manière de disculper son pays de tous les crimes et violations commis par l'occupant israélien à l’encontre du peuple palestinien. Un occupant qui, parce que protégé par Washington, s’arroge le droit de n'accorder aucun respect au droit international et aux résolutions de l'ONU. Que certains pays arabes portent une part de responsabilité quant à la situation actuelle des Palestiniens est un fait indéniable. Et les Palestiniens sont les premiers à le reconnaître, car en droit d’attendre de leurs frères une solidarité à toute épreuve, dès lors qu’il s’agit de défendre ce qui est censé être leur cause première. Mais il ne faut pas aussi oublier de souligner la responsabilité pleine et entière des USA dans ce dossier. Alors qu’ils se sont toujours érigés en « médiateur en chef » dans le conflit, leur parti-pris en faveur des Israéliens aura été néanmoins un obstacle majeur à toute avancée dans le processus de paix. L’avènement de Donald Trump à la tête de cette puissance aura fini d’achever tout espoir d’un règlement juste et équitable de ce conflit. Du reste, la médiation américaine est rejetée par les Palestiniens depuis la décision de Washington de reconnaître el Qods comme capitale d’Israël. Pis encore, pour des considérations internes, nombre de pays arabes de la région, alliés stratégiques des USA, cèdent aux pressions américaines, d’où leur position de clair-obscur sur la question palestinienne. Ainsi, si leur solidarité est réaffirmée à chaque sommet de la Ligue arabe ou de l’Organisation du conseil islamique, il n’en reste pas moins vrai que, dans les faits, la concrétisation de cette solidarité peine à se voir. Aussi, il ne fait pas de doute qu’en lançant les « Où sont les pays arabes lorsqu'il faut encourager la réconciliation entre les factions palestiniennes, essentielle pour la paix? Où sont les pays arabes pour soutenir des compromis pour la paix? », Nikki Haley avait déjà les réponses en tête. A charge donc pour les pays mis en cause de lui démontrer qu’elle est dans le tort. La dénonciation de ces accusations par l'ambassadeur palestinien, Riyad Mansour, ne saurait suffire.

Nadia K.