Après le gel de l'aide américaine : L'UNRWA va licencier 1.000 employés

L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) compte licencier quelque 1.000 membres de son personnel d'urgence de la bande de Ghaza après le gel de l'aide américaine à l'organisation internationale, a annoncé un responsable de l'agence. Adel Alep, représentant du personnel d'urgence de l'agence onusienne, a révélé hier que l'UNRWA avait informé quelque 1.000 membres du personnel d'urgence de la bande de Ghaza qu'ils étaient licenciés. L'UNRWA a envoyé "des lettres de résiliation de service à 1.000 employés ce matin, dont 125 sont définitivement licenciés, tandis que les employés restants vont voir leur contrat avec l'UNRWA changé et travailleront jusqu'à la fin de l'année", a-t-il dit. Pas moins de 125 personnes sont déjà licenciées dans le cadre de cette décision, tandis que les autres continueront de travailler, soit d'une façon permanente ou partiellement en vue du licenciement", a expliqué le responsable dans un communiqué de presse. Adel Alep (Palestinien) a averti de "l'état de chaos" et de graves répercussions ainsi que des conséquences désastreuses et de la colère que la décision va engendrer. Il a également mis en garde contre "l'explosion de la situation dans les prochaines heures si l'UNRWA ne revient pas sur sa décision". Le porte-parole de l'UNRWA, Chris Gunness, avait avancé dans un communiqué hier le chiffre de 270 licenciés (154 employés palestiniens en Cisjordanie occupée et 113 dans la bande de Ghaza), qualifiant la décision de "menace existentielle" pour l'agence. L'agence emploie plus de 20.000 personnes au Proche-Orient, en majorité des Palestiniens. L'UNRWA avait averti que le déficit de financement actuel de son agence était "le plus grave de son histoire". L'organisation, qui tente de répondre aux besoins des réfugiés palestiniens dans la région depuis maintenant 70 ans, souffrait d'un déficit de financement de 446 millions de dollars américains, conséquence de la baisse des financements américains. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu mardi une séance ouverte sur la question palestinienne au cours de laquelle le représentant permanent de l'Etat de Palestine auprès des Nations Unies, Riyad Mansour, a appelé la communauté internationale à mobiliser les efforts pour assurer le financement de l'UNRWA.



Des écoles en Cisjordanie et à Ghaza menacées de fermeture



L'UNRWA est une agence humanitaire d'aide au développement, destinée aux réfugiés palestiniens et à leurs descendants. Elle aide actuellement quelque 5,3 millions de personnes en Jordanie, au Liban, en Syrie, en Cisjordanie et à Ghaza, permet à plus d'un demi-million d'enfants d'avoir accès à une éducation, et gère 140 cliniques, qui traitent 3,5 millions de patients par an. Malgré des aides supplémentaires venues compenser une baisse de financements américains, l'agence onusienne reste en déficit de plus de 200 millions de dollars pour finir l'année, selon l'ONU. Si ce déficit n'est pas comblé, des écoles gérées par l'UNRWA "pourraient ne pas rouvrir en août", a averti le président de l'Assemblée générale de l'ONU, Miroslav Lajcak, lors d'une conférence de donateurs en juin dernier à New York. "Les activités humanitaires en Cisjordanie et à Ghaza sont en jeu", a-t-il ajouté. Pour le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, échouer à fournir des ressources absolument nécessaires a un prix, c'est davantage de difficultés pour les communautés, davantage de désespoir pour la région, davantage d'instabilité pour le monde.

"Nous ne devons pas abandonner" les élèves et nous devons "faire tout ce qui est possible pour assurer que la nourriture continue d'arriver, que les écoles restent ouvertes et que la population ne perde pas espoir", a insisté le chef de l'ONU. Au début de l'année, les Etats-Unis ont réduit de 250 millions de dollars leur contribution financière à l'agence de l'ONU, réclamant sa réforme et conditionnant une reprise d'aide à un retour des Palestiniens aux négociations avec Israël.

Lors de plusieurs conférences (Rome, Amman...), l'UNRWA a engrangé des soutiens financiers supplémentaires mais qui ne comblent que pour moitié sa quête de 446 millions de dollars pour cette année. Plus de 500.000 enfants étudient dans les écoles de l'UNRWA (54% de son budget va à l'éducation) qui fournit aussi des soins et une aide sociale.