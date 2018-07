Syrie : 100 personnes tuées dans des attaques à Soueida

Au moins 100 personnes ont été tuées dans des attentats suicide et attaques des villages du Sud de la Syrie perpétrés par le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech), ont rapporté des médias citant un nouveau bilan. Les attaques ont eu lieu dans la province de Soueida, contrôlée totalement par le gouvernement syrien. Les terroristes de Daech sont présents dans une zone désertique au nord-est de cette région. Un précédent bilan faisait état de 38 morts. Selon les médias officiels syriens, les forces gouvernementales ont lancé une contre-attaque pour repousser les terroristes. Des raids aériens ont dans le même temps ciblé le groupe terroriste. "Quatre kamikazes ont fait détoner leurs ceintures explosives dans la ville de Soueida", chef-lieu de la province du même nom. D'autres kamikazes ont mené des attaques dans des villages du Nord-est de la province avant que les terroristes ne les prennent d'assaut. Au moins 100 personnes —22 civils et 32 membres des forces progouvernementales— ont été tuées et des dizaines blessées, selon un nouveau bilan qui ne cesse de s'alourdir. "Outre les attentats suicide, les terroristes ont attaqué des villages et tué des habitants dans leurs maisons". Plus de 350.000 personnes ont été tuées depuis 2011 dans ce conflit qui s'est complexifié au fil des ans avec l'implication de pays étrangers et de groupes terroristes, sur un territoire morcelé.