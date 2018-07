Palestine : Un peuple à sauver in extremis

Il y a des termes qui agressent les tympans, surtout quand ils sont proférés par des instances internationales. « Exhorter », « faire preuve de retenue »…, voici comment l’Union européenne a réagi au massacre à ciel ouvert des Palestiniens de Ghaza par l’occupant haineux.

Lors d’un débat ouvert du Conseil de sécurité de l'ONU sur « la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne », Joanne Adamson, chargée d'affaires de la délégation de l'UE aux Nations Unies, a déclaré que « l'usage de la force devait être à tout instant proportionné ». « Israël doit revenir sur ses mesures punitives et travailler avec la communauté internationale pour améliorer les conditions à Ghaza, notamment en permettant l'entrée et les déplacements des acteurs humanitaires », a déclaré Mme Adamson. C’est sur cette lancée qu’une dépêche nous apprend que l'Union européenne a exhorté mardi l’occupant israélien à s'abstenir de faire un usage excessif de la force contre des civils désarmés, tout en demandant à toutes les parties concernées de faire preuve de retenue. Le non-respect flagrant par l’entité sioniste du droit international fait, comme à l’accoutumée, réagir mollement l’instance européenne, qui s’est confondue en déclarations génériques creuses. « Respecter le droit international, désamorcer les tensions, faire preuve de retenue et éviter les incidents qui pourraient mettre en jeu la vie de Palestiniens et d'Israéliens", a indiqué en substance Adamson qui considère que « de sérieux efforts doivent être entrepris vers la reprise de négociations sérieuses orientées vers une solution à deux Etats reposant sur les frontières de 1967, qui réponde aux besoins des Israéliens et des Palestiniens en termes de sécurité ainsi qu'aux aspirations des Palestiniens à l'indépendance et à la souveraineté, mette fin à l'occupation et résolve toutes les questions liées au statut final afin de mettre fin au conflit ». Par ailleurs, madame Adamson a réitéré la « forte opposition » de l'UE à la politique et aux actions colonisatrices d'Israël, notamment les démolitions, confiscations, évictions et transferts forcés. « Les colonies sont illégales en vertu du droit international, constituent un obstacle à la paix et rendent impossible la solution à deux Etats ». Tout en notant que

« le statut d'El Qods est une question liée au statut final ». Enfin, la représentante de l’UE auprès de l’ONU a affirmé qu'il fallait « trouver un moyen de résoudre par la négociation la question du statut d'El Qods comme future capitale des deux Etats ». Des paroles, toujours des paroles que l’occupant jette aux oubliettes tant que le monde civilisé n’a pas encore décidé de sauver in extremis tout un peuple soumis aux pires exactions et à la plus abjecte des répressions.

Kamel Morsli