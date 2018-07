Le Forum d’El Moudjahid célèbre la fête de la police : Performance, professionnalisme et efficacité

Le Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, en coordination avec l’association Machaâl Echahid, est revenu, hier, sur un autre pan de l’histoire de notre pays. Il s’agit de la remémoration du parcours de cette institution républicaine qu’est la police. Un retour sur le passé qui s’est fait à travers l’évocation de l’un des architectes de la sûreté nationale de la période post-indépendance, à savoir le défunt M’hamed Yousfi. En effet, M’hamed Yousfi est l’une des premières personnalités à avoir imprégné les différentes étapes de la modernisation de la DGSN, c’est aussi l’un de ses plus brillants éléments. Il reste néanmoins peu connu de la jeune génération, et ce, malgré l’apport considérable, pour ne pas dire fondamental, qu’il a eu à jouer dans la «construction» de cette institution. Le professeur et historien Mohamed Lahcène Zghidi a justement mis en avant le parcours de celui qui est considéré comme «l’un des principaux promoteurs de la structuration de la police de l’Etat algérien indépendant, non pas comme directeur, mais comme organisateur hors pair. En plus, c’était aussi l’un des rares diplomates émérites que l’Algérie a connus.» Toujours selon l’historien, «M’hamed Yousfi fait partie de cette jeunesse acquise aux idées de l’indépendance et qui était partie prenante dans la lutte pour le recouvrement de la souveraineté nationale.» En effet, comme il le rappellera, «M’Hamed Yousfi, ancien membre du Comité central du PPA-MLTD et de l’état-major de l’Organisation spéciale paramilitaire (l’OS) a participé à la guerre de Libération nationale, en qualité d’ancien membre politico-militaire de la Wilaya V et responsable de la logistique et de l’armement». L’historien a également évoqué la préparation de la lutte armée, qui avait déjà commencé après la Deuxième Guerre mondiale.



Un parcours militant jalonné de combats et d’actes de bravoure



Ainsi, ajoute-t-il «ce qui était connu sous le nom ‘‘Comité de la jeunesse de Belcourt (CJB)”, le futur noyau dur de l’Organisation spéciale (OS), comprenait en son sein, le défunt M’hamed Yousfi. Ce dernier, avec ses camarades, allait contribuer en effet, pour une large part, à la préparation du terrain pour le déclenchement de la Révolution, lui qui commença à militer dès son jeune âge au sein de l’organisation clandestine du P.P.A. à Belcourt (CJB), il fut arrêté en avril 1950 lors de l’affaire dite du «Complot». «Si l’on remonte l’histoire», avance le professeur Lahcène Zeghidi, «nous allons découvrir que Yousfi était déjà, dès son jeune âge, aux postes de commande».

En 1945, à 20 ans, il est appelé à Oran pour remplacer le militant Filali, dans l’encadrement et l’organisation de la région de l’Oranais», a expliqué l’historien. «Avant cela, il était membre du Comité central et de l’état- major de l’Organisation Spéciale paramilitaire (O.S.). En 1944, Yousfi, accompagnait Aït Ahmed, l’autre grande icône de la Révolution algérienne, à la recherche des armes. «Les deux ont réussi à entrer en contact avec les Alliés, pour l’achat de matériel de transmission. Un matériel qui sera mis à profit, plus tard, en 1956, par Boussouf», dit l’historien.

Evoquant les qualités et mérites de ce militant de la première heure, le professeur Zeghidi a évoqué longuement la personnalité de Yousfi en ce qu’il avait de «potentiel crédible pour les instances de l’OS, du MTLD et du PPA. Son implication dans la résistance, son militantisme et sa position au sein de mouvement national vont permettre à Yousfi, raconte l’historien, de devenir membre du Comité central du MTLD, et par la suite, l’un des acteurs de l’OS, dirigée par Mohamed Belouizdad», a-t-il dit, avant de préciser que celui-ci fut arrêté en avril 1950 lors de l’affaire dite du «Complot».

Condamné à 6 ans de prison ferme, et transféré de Barberousse à la maison d’arrêt des Baumettes, à Marseille, il a été libéré en février 1955. De nouveau arrêté à Paris, il réussit à s’évader pour rejoindre Tripoli, Le Caire et enfin la Wilaya V, où il a été membre de l’A.L.N. et responsable de l’armement et de la logistique au sein du ministère de l’Armement et des Liaisons générales jusqu’à l’indépendance du pays.

Les prisons de la France coloniale, l’implication dans la lutte armée, l’esprit de militantisme vont imprégner aussi le parcours de celui qui assumera à l’indépendance, le poste de directeur général de la Sûreté nationale de janvier à octobre 1963, et peu après, comme premier ambassadeur d’Algérie en Suisse jusqu’à 1970.



Le 22 juillet 1962, la DGSN a succédé à la Direction générale de la Police nationale



Lors de son bref passage, mais très remarqué, à la tête de la direction générale de la sûreté nationale, il a fait de cette institution «une organisation moderne, restructurée, engagée et impliquée dans la préservation de la sécurité». Il l’a mise au service d’une population martyrisée par cette longue nuit de coloniale. «Une institution moderne et professionnelle», se sont les qualificatifs attribués par M. Chawki Abdelkrim, contrôleur de la police, dans sa présentation, lors du Forum, d’une conférence riche sur l’histoire de la Police algérienne.

Une histoire dont les origines remontent à… loin dans l’Histoire ! En effet, les premiers éléments de la police algérienne indiquent que son origine remonte à «203 ap. J.-C.», selon les découvertes faites au temple d’El Hofra à Constantine. Pour ce qui est de l’histoire moderne, celui-ci dira que la DGSN a été créée par décret le 22 juillet 1962, pour succéder à la Direction générale de la Police nationale.

Le lancement effectif de cette institution, dont le défi de la sécurisation du pays a été relevé par ses premiers éléments, a connu un saut qualitatif, dira le contrôleur qui signalera qu’aujourd’hui, l’Algérie est leader au niveau arabe par son professionnalisme, mais aussi en matière d’équipements de haute technologie dans le développement du domaine socioprofessionnel et la formation.

Selon lui «l’institution de la police algérienne a beaucoup évolué depuis l’indépendance. Elle a été classée, première au niveau arabe pour la cinquième fois consécutive, elle fait partie de l’exécutif d’Interpol, de même qu’elle abrite le siège de l’Afripol à Ben Aknoun.

Avec le développement technologique, à travers notamment la police scientifique et la police de proximité, la sûreté nationale est devenue plus performante, ce classement est la preuve indéniable de son efficacité», souligne Chawki Abdelkrim.

Tahar Kaïdi