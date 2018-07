M. Louh préside l’installation du nouveau président de la cour de M’Sila : Garantir la promotion des libertés

De notre envoyé spécial Karim Aoudia

«La réforme de la justice se poursuivra indubitablement et de manière approfondie en application des orientations du Président Abdelaziz Bouteflika» a soutenu hier à M’Sila le ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Tayeb Louh. Dans une allocution prononcée à l’occasion de la cérémonie d’investiture de M. Mohamed Bouderbala, président de la nouvelle Cour de M’sila, il fera savoir que bien que les recommandations de la commission de la réforme du secteur soient consacrées dans leur majorité, son département aspire encore «à une justice de qualité, judicieuse, transparente, entièrement indépendante et proche du citoyen». En la matière, M. Louh a énuméré une série d’actions à entreprendre à même de consacrer cet objectif. Il informe ainsi que les procureurs de la République seront dotés tout prochainement d’assistants spécialisés dans divers domaines. L’installation de ces assistants devant intervenir après la publication d’un décret organisant leur profession a pour but, indique M. Louh, «d’assurer un meilleur traitement des dossiers épineux avec plus de précision». Dans un premier temps, poursuit le ministre, ces assistants spécialistes seront désignés au niveau des quatre pôles judiciaires du pays. Puis, leur généralisation se fera progressivement, d’abord au sein des cours et des tribunaux où le nombre d’affaires «complexes» est relativement important, ensuite au niveau des autres institutions similaires réparties à travers le reste du pays. Le recours aux assistants des parquetiers obéit à la logique d’un rendement de qualité consolidant l’ancrage de l’Etat de droit, garantissant la promotion des libertés individuelles et collectives et renforçant la protection des personnes et des biens, fera comprendre le ministre. Il recommande en outre à l’ensemble des procureurs généraux d’entretenir d’étroites relations avec les différentes instances de contrôle du pays. Nombreuses sont en effet les infractions relevées par ces instances et qui ont un caractère pénal. Du coup, et en vertu des dispositions du nouveau code pénal plaçant les procureurs généraux au cœur de l’exécution de la politique pénale, ces derniers disposent de prérogatives leur permettant de mieux s’informer auprès des institutions de contrôle relavant de tout le secteur dans le cadre du lancement de l’action publique.



Hisser les acquis de la modernisation en mode de gestion



Le ministre a instruit également les magistrats, au nombre de 6.200, ainsi que l’ensemble du personnel de la justice à recourir aux nouvelles technologies acquises grâce à une dynamique de modernisation du secteur ayant concerné toutes ses prestations. M. Louh a ainsi plaidé pour hisser les acquis de la modernisation en véritable mode de gestion, tranchant avec les anciennes méthodes qui ne répondent plus aux exigences des citoyens. Annonçant par ailleurs que le projet d’amendement du code civil est en voie d’achèvement, il précisera que l’une des nouveautés de ce texte porte sur l’amélioration du climat d’investissement via une réforme mieux adaptée des lois relatives aux assurances traitant notamment du foncier. L’objectif visé est une adaptation optimale desdites dispositions aux normes internationales dans le cadre de la mondialisation, d’une part, et la promotion des principes de souveraineté nationale, de l’autre.

Le ministre a également fait part d’un nouvel amendement introduit dans la durée de formation des juges au niveau de la nouvelle Ecole supérieure de la magistrature de Koléa. Il fera savoir à ce propos que le programme de formation sera révisée à hauteur de 60% de son contenu afin de répondre aux nouvelles exigences qu’impose l’exercice de la profession de magistrats et relever les défis d’une «justice de qualité».

