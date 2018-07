Kung fu Wushu : L’argent pour Belkadi, le bronze pour Zerrouki

Les athlètes algériens de Kung fu Wushu (Taolou) Lamia Belkadi et Zerrouki Hanafi, ont décroché respectivement l'argent et le bronze lors des épreuves des 3es Jeux africains de la jeunesse (JAJ-2018), disputées lundi à la salle El-Biar (Alger). Dans l'épreuve Taiji Quan (dames) qui a regroupé deux athlétes seulement, Belkadi a obtenu la note de 9.10 sur 10, alors que la médaille d'or a été décrochée par l'Egyptienne Sara Hocine avec une note de 9.38. Pour sa part, Zerrouki s'est contenté de la médaille de bronze dans l'épreuve Nan Quan (hommes) avec une note de 9.07 sur 10, alors que le Tunisien Helmi Jribi a été sacré. La médaille d'argent est revenue à l'Egyptien Mahmoud Siam. Les épreuves Taolou (exhibition) ont vu la participation de 31 athlètes (21 messieurs et 10 dames).