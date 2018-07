Escrime : Six nouvelles médailles dont une en or pour l'Algérie

Les escrimeurs algériens ont remporté lundi un total de six médailles dont une en or lors de la 2e et dernière journée des épreuves individuelles de l'escrime, disputée au centre sportif féminin de Ben-Aknoun, comptant pour les 3es Jeux africains de la jeunesse JAJ-2018 d'Alger (18-28 juillet).

Cette ultime journée consacrée aux différentes armes (fleuret, sabre et épée) a vu l'Algérie monter sur la plus haute marche du podium grâce à Benadouda Chaima (sabre), vainqueur en finale face à sa compatriote Kaouthar Mohamed Belkebir (15-11). Les trois médailles d'argent ont été remportées par Kaouthar Mohamed Belkebir (sabre/filles), Keraira Mohamed Chérif (épée/garçons), et Albert Virgil (fleuret/ garçons), alors que les deux breloques en bronze ont été l'œuvre de Naïla Ben Chikour (sabre/filles) et Fellah Dani Adam (fleuret/garçons).

Le président de la fédération algérienne d'escrime (FAE), Abderraouf Bernaoui, s'est dit satisfait des résultats décrochés jusque-là lors de ce rendez-vous continental. «Dieu merci, nous avons réussi à dominer les épreuves. Je regrette le titre perdu par Keraira Mohamed Chérif (épée/garçons) mais je le remercie pour les efforts fournis d'autant qu'il est issu de la catégorie minime et a résisté à l'Egyptien (Salah Mohamed)

9e mondial. Je pense que nous sommes sur le point de réaliser nos objectifs assignés dans ces JAJ-2018 en attendant les deux prochains jours consacrés aux compétitions par équipes. Je table sur un total de 20 médailles de différentes couleurs», a-t-il affirmé à la presse. Treize pays ont pris part aux épreuves d'escrime des JAJ-2018.