Jeux africains de la jeunesse Alger-2018 : M. Hattab déterminé à redresser la situation du sport

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, était en visite de travail hier dans la wilaya de Tipasa. Il a inspecté les sites de compétition et d’hébergement des Jeux Africains de la Jeunesse pour s’enquérir des conditions d’entraînement, de compétition, d’hébergement et de restauration des athlètes. Reçu au chef lieu de la wilaya par le wali par intérim, le ministre s’est ensuite rendu au Stand de tir sportif avec à ses côtés le président du COA, Mustapha Berraf, pour saluer les responsables de la Fédération et les athlètes qui s’apprêtaient à entamer la compétition. Il en a fait de même ensuite, en effectuant une virée au barrage de Boukerdane où se déroulaient les épreuves de Canoë kayak. Il a poursuivi sa visite en inspectant le lieu d’hébergement et de restauration des athlètes qui participent aux JAJ. M. Mohamed Hattab n’a pas manqué d’affirmer sa satisfaction aux nombreux médias présents sur les lieux.



«Ces JAJ sont à la hauteur»



«Comme tout le monde peut le constater de visu, tout se passe bien et les conditions générales d’hébergement, de restauration et de compétition sont réunies. Il est vrai que parfois, on peut relever certaines insuffisances. Cela dit, ce n’est pas une raison pour dresser injustement un tableau noir de la situation. Un entraineur tunisien a certes fait une déclaration isolée mettant en cause les conditions d’hébergement en des termes virulents, qui sont injustifiés et que je qualifie de malintentionnée, pour des raisons que lui seul connait. Ce n’est pas pour cela, qu’on va tout remettre en cause. Je me suis déplacé en votre présence, dans différents sites, on a pu discuter avec les athlètes des différents pays et leurs encadrements, ils nous ont témoigné qu’ils étaient satisfaits des conditions mises à leur disposition et de l’ambiance qui règne dans ces Jeux africains de la jeunesse en Algérie, terre d’accueil et d’hospitalité» a tenu à indiquer le ministre. Il poursuivra son intervention en affirmant : «Il ne faut pas noircir le tableau injustement. Le faire, c’est être injuste avec ceux qui ont veillé jour et nuit, à tous les niveaux, et qui ont consenti d’énormes efforts et sacrifices pour permettre aux JAJ qu’organise notre pays de se dérouler dans de bonnes conditions. Il y va de l’image de notre pays. Tout a été réalisé en un temps record. La logistique et l’organisation sont à la hauteur, je tiens à le dire haut et fort. Comme tout le monde l’a vu, la cérémonie d’ouverture a été grandiose et d’un haut niveau». M. Hattab ajoutera : «Il ne faut pas tout dénigrer juste pour le simple fait de dénigrer. Tout ce qui a été fait en termes d’aménagement, de restauration et de réhabilitation des infrastructures sportives et résidences universitaires retenues pour les JAJ, profitera à notre jeunesse et aux athlètes algériens à l’avenir. Ce sont des acquis certains. Les ministres qui étaient à nos côtés, nous ont déclaré : «Vous avez grandi l’Afrique».



«Les résultats de nos athlètes sont satisfaisants»



Le ministre de la Jeunesse et des Sports s’est dit ravi des résultats réalisés jusque-là par nos différentes sélections nationales : «On est aussi content de voir nos jeunes sportifs se distinguer et récolter des médailles dans les divers disciplines. L’Algérie est 2e derrière l’Egypte. C’est très encourageant et on ne peut qu’être serein pour l’avenir du sport algérien ».

Pour le premier responsable du département Jeunesse et Sport, il est tant de retrousser les manches tous ensemble. Il dit dans ce sens : «En tant que premier responsable du secteur et avec la participation de cadres, de techniciens et de spécialistes du secteur, on fera tout pour remettre le sport algérien sur la bonne voie. Tout est déjà bien étudié, ficelé et planifier dans le sens du redressement salutaire du sport algérien. Notre jeunesse recèle un potentiel réel. A nous de les accompagner comme il se doit à tous les niveaux, ministère de la Jeunesse et des Sports, fédérations, clubs, entraîneurs. On veille dès à présent à mobiliser toutes les compétences à cet effet». Progressivement, les choses vont s’arranger parce que le Président de la République et l’Etat veillent à l’épanouissement et à l’essor des sportifs et de la jeunesse algérienne en général. C’est notre premier leitmotiv. Nos sportifs doivent-être tout d’abord bien formés, bien pris en charge et bien suivi. L’Algérie a toujours eu des champions et il faut qu’elle continue à en produire. On se projette déjà sur les JM-2019 qu’organise notre pays. On veillera à ce que tout soit au top, sur tous les plans et nos sportifs doivent-être préparés en conséquence. Cette nouvelle génération, qui participe aux JAJ, a beaucoup de choses à donner au sport algérien. Ce sont les champions de demain. Ils démontrent jusque-là de très bonnes dispositions qui nous laissent espérer des lendemains heureux».



Feuille de route, assainissement et stratégie de développement du sport



A la question de savoir s’il sera question d’une opération de redressement du sport algérien, mais aussi d’assainissement du département qu’il dirige, qui est souvent qualifié de miné par les connaisseurs et qui est l’une des raisons du fléchissement du sport national à tous les niveaux, M. Hattab serein et sans détours dira : «On a cette détermination de développer et de promouvoir le sport algérien. Les fédérations sportives sont tenues de se montrer à la hauteur, puisque c’est elles qui gèrent les différentes disciplines. Une feuille de route a été préconisée. La formation est notre pierre angulaire. Les infrastructures aux normes internationales sont en cours de réalisations et certaines seront prêtes prochainement. Il y a une stratégie de développement du sport algérien. Chacun doit faire son travail. Le monde a changé, il y a beaucoup de mutations. Il faut qu’on change nos mentalités. Tout est basé sur la formation. 14 centres de formations seront bientôt opérationnels dans toutes les spécialités. Faire émerger les jeunes talents et les prendre en charge est une question importante. Les aspects scientifique et technologique revêtent une grande importance dans le sport d’aujourd’hui. Il faudra agir au diapason pour faire avancer les choses. On travaillera au MJS avec clairvoyance et méthodologie en faisant appel au marketing et aux nouvelles technologies en rapport avec le sport. Il y a deux méthodes de travail : le mono rationnel avec la prise de décision unilatéral ou le briefing managérial où on se consulte entre spécialistes en la matière dans la prise de décision. La 2e option fait partie de notre vision des choses. Celui qui veut décider seul, n’aura pas sa place avec nous …». On ne terminera pas sans remercier le chargé de communication du MJS, M. Hichem Senoussaoui, qui ne ménage aucun effort pour permettre aux journalistes d’accomplir leur travail dans de bonnes conditions.

Mohamed-Amine Azzouz