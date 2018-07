Initiative du consensus national du MSP : Les réserves du FLN

Après avoir reçu les représentants du FFS, du MPA et de Talaiou El Houriyat, c’est au tour du Secrétaire général du FLN de faire connaissance de l’initiative du consensus national, lancée récemment par le MSP, et ce, lors d’une rencontre, hier, entre les deux partis. «C’est une rencontre à la fois importante et instructive. Je dirai même qu’elle peut être un tournant positif pour l’avenir du pays», a commenté M. Djamel Ould Abbès lors d’un point de presse. Il a révélé à cette occasion que le FLN a d’abord écouté ses interlocuteurs avant de donner son avis sur la question et émettre «quelques réserves» au sujet du projet du Mouvement de la société pour la paix. « Grosso modo, le projet du MSP n’est pas si mal que ça. Nous sommes sur la même longueur d’onde sur plusieurs questions, notamment d’ordre économique. Tant que la Constitution est respectée, le FLN n’a aucun problème pour dialoguer et discuter avec d’autres formations politiques. Cependant, nous avons fait part de notre désaccord sur certains points. Je pense notamment à l’idée de la transition démocratique contenue dans cette initiative de consensus. Nous avons rappelé à nos frères du MSP que l’Algérie a traversé bien des épreuves et réussi à s’en sortir et édifier la démocratie en élisant des institutions qui sont aujourd’hui légitimes. On ne peut remettre en cause cet acquis. De son côté, M. Makri nous a exposé sa vision des choses », a expliqué le SG du FLN lequel assure qu’il y a aura une suite à cette rencontre pour aplanir les divergences. Au sujet du rôle de l’ANP ,que le parti de Makri souhaite impliquer dans la vie politique, Ould Abbès rappelle que les missions de l’ANP sont garanties par la Constitution. «Le FLN respecte la Constitution et cette dernière est claire à ce sujet. L’ANP est tenue de sécuriser nos frontières et de garantir la sécurité des Algériens et de leurs biens», a-t-il souligné, précisant avoir indiqué à ses interlocuteurs que le candidat du FLN pour les présidentielles de 2019 demeure le Président Abdelaziz Bouteflika. Pour sa part, le président du MSP assure qu’à travers l’initiative du consensus national qui devrait déboucher sur une vision politique consensuelle à la veille des élections présidentielles, son parti n’affiche aucune ambition partisane, ni personnelle d’ailleurs, comme il a tenu à le préciser. «Notre démarche est guidée par le seul souci de trouver des solutions à la situation actuelle du pays. Nous n’avons aucune arrière-pensée, politique ou autre. Seul l’intérêt de l’Algérie prime à nos yeux», affirmant n’avoir reçu aucune garantie de qui que ce soit du succès de ce projet. Invité à détailler cette initiative, Abderazak Makri estime que cette dernière est «claire», «transparente» et «ouverte» à toutes les forces vives de la nation, y compris, a-t-il insisté, l’ANP si cela s’avère nécessaire. «Il faut qu’il y ait un consensus dans un cadre constitutionnel», a-t-il ajouté.

A propos de la candidature pour les prochaines élections présidentielles, le chef du MSP assure que l’initiative en question n’a pas pour but de citer des noms ou d’imposer X ou Y. «Nous avons juste donné le profil de celui qui pourrait être le candidat du consensus. Le débat sur l’identité des candidats n’est pas à l’ordre du jour de notre projet. Après, libre à toute formation de proposer son candidat et je trouve par exemple normal et logique que le FLN mise sur Bouteflika, surtout qu’il est le président du parti», a conclu

M. Makri.

S. A. M.