Saison estivale : Une réussite

«C’est une saison estivale réussie grâce à la mise en œuvre de la politique du Président Abdelaziz Bouteflika concernant la relance du secteur du tourisme» a déclaré le ministre du tourisme et de l’artisanat Abdelkader Benmassaoud au terme d’une visite d’inspection et de travail dans la wilaya. A ce propos, le premier responsable du secteur a indiqué que la réussite de cette stratégie est perceptible sur le terrain, ajoutant que les mesures prises par le gouvernement pour promouvoir la destination algérienne ont porté leurs fruits. «Aujourd’hui ,nous avons vu à Oran des infrastructures de haut de gamme et des établissements hôteliers réalisés grâce aux crédits bancaires publics et privés, ce qui a fait augmenter le nombre des lits dans cette wilaya. A cela s’ajoutent les mesures que nous avons prises en coordination avec l’ensemble des intervenants, dont l’UGTA et les banques… Tout cela a contribué à la réussite de la saison estivale, ce qui s’est traduit par le grand nombre des estivants et de vacanciers qui séjournent dans les hôtels et les complexes touristiques, notamment avec les tarifs promotionnels appliqués cette année» a déclaré le ministre. Il a ajouté, dans la même lignée , que l’Etat ne ménagera aucun effort pour accompagner les investisseurs privés porteurs de projets en mesure de contribuer au développement du secteur. Il a également rappelé certaines mesures s’inscrivant dans le cadre de la stratégie de promotion de la destination algérienne, entre autres les conventions-cadre conclues avec Air Algérie et Tassili AirLine pour ce qui est du développement du tourisme local. Dans le même registre, M. Abdelkader Benmassaoud a mis en exergue les principaux axes du programme du Président de la République pour la relance du secteur et ayant permis la création et le développement de nouveaux pôles touristiques en plus du tourisme balnéaire ,à savoir le tourisme de montagne, forestier et saharien, rappelant l’objectif d’ accroître la capacité du parc hôtelier pour atteindre les 250.000 lits. Concernant Oran, il y a lieu de savoir que pas moins de 178 projets de nouveaux hôtels sont en cours de réalisation dont plusieurs ont été réceptionnés à la faveur de la saison estivale 2018. Les nouvelles infrastructures en construction doteront le parc hôtelier de 15.000 lits. Selon un responsable local un certain nombre de ces hôtels sera livré avant la fin de l’année et une majorité des projets restants devra être opérationnelle à l’approche des Jeux Méditerranéens de 2021. Toujours en en matière d’hôtellerie, la wilaya d’Oran dispose d’une capacité d’accueil estimée actuellement à 15.000 lits qui devrait passer à près de 26.000 l’année prochaine et à 50.000 d’ici cinq ans. Au début de sa visite, le ministre a procédé à l’inauguration de deux nouveaux établissements hôteliers de 4 étoiles. Il a enfin visité un camp de vacances à Madagh plage.

Amel Saher