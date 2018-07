Accompagnement des jeunes porteurs de projets : du nouveau

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, a annoncé hier, à Annaba, qu’un décret exécutif relatif à l’autofinancement des projets au profit des jeunes investisseurs vient d’être signé.

Ce décret permet aux jeunes investisseurs de bénéficier des avantages fiscaux et parafiscaux au même titre que les autres bénéficiaires des dispositifs d’aide à l’emploi à la seule condition que le montant d’investissement ne dépasse pas les dix millions de dinars. Le ministre a, en outre, fait savoir que l’ANSEJ et la CNAC vont accompagner ces jeunes investisseurs en ce qui concerne la mise en œuvre de la procédure d’établissement du business plan.

Le ministre, a par ailleurs, présidé la cérémonie de remise de 42 décisions de concession de hangars et d’assiettes foncières au profit des jeunes investisseurs et porteurs de projets, dont 20 bénéficiaires des dispositifs ANSEJ et CNAC au niveau de la zone d’activités de Laalelick, à El Bouni. Cette zone d’activités est une initiative du wali d’Annaba qu’il faudra généraliser à l’échelle nationale, a recommandé le ministre. Auparavant, accompagné du wali, Mohamed Salamani et des autorités locales, il a visité le Salon de la micro-entreprise qui se trouve sur le Cours de la Révolution avec pas moins de 24 exposants. Le ministre s’est enquis de l’application des dispositifs de soutien à l’emploi et de leur impact sur la dynamisation du marché de l’emploi et le développement local.

Il a fait savoir dans ce contexte que plus d’un demi-million de micro entreprises ont vu le jour durant ces vingt derniers années ayant généré plus d’un million deux cent mille emplois.

Lors d’un point de presse, il a réaffirmé que l’effacement de dettes et les poursuites judiciaires ne sont pas à l’ordre du jour.

Les micro-entreprises qui ont échoué sont estimées à 10%, celles qui ont remboursé leurs crédits sont de l’ordre de 84 %, a-t-il dévoilé, ajoutant que le Fonds de garantie de crédits (FGC) est chargé de rembourser les banques publiques en cas d’échec des micro-entreprises, a-t-il indiqué. Il a ajouté que pas moins de 500.000 micro entreprises ont été financées dans le cadre de ce même dispositif, notant que ces projets ont permis la création de près de 2,25 millions d’emplois. De son côté, le wali a affirmé qu’en plus de cette initiative relative à la création d’une zone d’activités dédiée spécialement aux jeunes universitaires créateurs de projets d’investissements et bénéficiaires des dispositifs d’aide à l’emploi, on a approuvé plus de 100 projets d’investissements, cette année, au niveau de la wilaya.

Cela permettra de générer plus de 6.000 postes d’emploi permanents. En marge de la visite une convention de partenariat entre l’université Badji-Mokhtar de Annaba et l’entreprise Lilas a été signée au siège de la wilaya pour la formation, le perfectionnement et la recherche ainsi que le développement des ressources humaines.

B. Guetmi