M. Yousfi s’entretient avec l'ambassadeur sud-coréen

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a reçu hier à Alger l'ambassadeur de la Corée du Sud, Lee Eun-Yong, avec qui il a passé en revue les relations économiques algéro-sud coréennes, notamment dans les domaines de l'industrie et des mines, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont affiché la volonté des deux pays à développer et à promouvoir davantage la coopération industrielle, eu égard aux grandes potentialités qu'ils recèlent, note la même source. M. Yousfi a, ainsi, cité quelques secteurs qui peuvent constituer de véritables pistes de coopération et de partenariat entre l'Algérie et la Corée du Sud, à l'instar de la sous-traitance automobile, l'industrie électronique et l'industrie chimique.