Algérie-Bénin : M. Djellab reçoit le ministre d'Etat

Les moyens de promouvoir les échanges commerciaux entre l'Algérie et le Bénin ont été, lundi à Alger, au centre des entretiens entre le ministre du Commerce, Saïd Djellab, et le ministre d'Etat béninois chargé de la Planification et du Développement, Abdoulaye Bio Tchane, indique un communiqué du ministère.

La rencontre a porté sur les moyens de renforcer et de promouvoir les échanges commerciaux entre les deux pays, notamment à travers l'exportation des produits agricoles algériens disponibles en quantité et qualité comme c'est le cas dans les filières de l'industrie agroalimentaire, l'industrie de l'électronique et de l'électroménager et le ciment, ajoute la même source.