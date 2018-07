À l'invitation du secrétaire d'état américain, Mike Pompeo : M. Messahel aujourd’hui à Washington

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, prendra part, aujourd’hui et demain à Washington, à une conférence ministérielle sur les libertés religieuses, à l'invitation du secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. "La recherche et l'identification des voies comme des moyens susceptibles de contribuer à la promotion du dialogue entre les religions et les cultures seront au centre des travaux de cette conférence", précise la même source. M. Messahel s'entretiendra, en marge de cette conférence, avec des hauts responsables de l'administration et du Congrès américains.