Portes ouvertes au profit des bacheliers à l’USTHB : L’engouement au rendez-vous

Ce sont des milliers de bacheliers, accompagnés, pour la plupart, de leurs parents, qui ont afflué, hier, sur le campus de l’Université des sciences et des technologies Houari-Boumediene (USTHB) à l’occasion de l’inauguration des portes ouvertes.

Une manifestation dédiée aux préparatifs de l’opération de préinscriptions. «L’objectif de ces journées est de faire connaître aux bacheliers le système d’enseignement supérieur, les spécialités et filières dispensées au niveau de notre université, de même que les types d’offres de formation proposées. Il est également question d’aider les jeunes lauréats du baccalauréat 2018, en matière d’orientation et d’inscription universitaire», a déclaré le recteur de l’USTHB, M. Mohamed Saïdi, qui était présent sur les lieux.

En effet, M. Saïdi s’est enquis auprès de son personnel administratif des conditions de déroulement de l’opération et a fait savoir que tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour permettre aux nouveaux bacheliers de faire le bon choix d’études universitaires. « Après leur réussite, les nouveaux bacheliers font face au dilemme du choix de la filière. Nous avons installé au niveau du grand hall de l’université un pôle d’information et d’orientation pour conseiller les futurs étudiants et leur permettre de mieux s’informer sur les procédures de préinscription et les choix des filières auxquelles ils ont droit», a-t-il expliqué.

Le recteur a également révélé que pour cette rentrée universitaire, l’USHTB dispose de six filières, dans lesquelles les nouveaux bacheliers peuvent s’inscrire. Il s’agit des Sciences de la nature et de la vie, Sciences et technologies, Mathématiques et informatique, Sciences de la matière, Sciences de la terre et de l’univers, Géographie et aménagement du territoire. «Ces derniers peuvent, à partir de ce jeudi 26 juillet, entamer la procédure des préinscriptions qui vont durer jusqu’à samedi prochain.

Les inscriptions définitives, quant à elles, sont prévues pour le 2 septembre», a-t-il noté.

Par ailleurs, le responsable a affirmé qu’en plus d’un personnel mis à leur disposition pour les orienter et les assister dans leurs démarches, les nouveaux bacheliers peuvent procéder aussi à leur préinscription en ligne dans l’enceinte de l’établissement au niveau du cyberspace mis à leur disposition.

Évoquant les critères de sélection d’étudiants, M. Saidi a fait remarquer que «la sélection passe par plusieurs filtres, notamment le critère de moyenne du baccalauréat, la filière du Bac obtenu, ainsi que le lieu d’habitation du lauréat, comme le critère régional». «Les filières mathématiques et informatique, sciences de la matière sont des filières à recrutement national. Le reste des spécialités concerne seulement les bacheliers de la région d’Alger», a-t-il expliqué. Le recteur a par ailleurs fait remarquer que l’USTHB connaît depuis plusieurs années un grand intérêt chez les nouveaux bacheliers. «Notre université est très convoitée. Nous sommes obligés, d’année en année, d’augmenter le nombre de places pédagogiques. Ainsi, on est partis de 4.500 nouveaux étudiants en 2015 à plus de 7.000 nouveaux inscrits en 2018, afin de donner l’opportunité à plus d’étudiants de rejoindre l’établissement», a-t-il dit.

Cet intérêt, l’intervenant l’explique par la stabilité et la qualité de la formation qu’offre l’université.

Evoquant le développement de l’université , M. Saïdi a affirmé que les chantiers des nouvelles infrastructures ont été réceptionnés, ce qui augmentera les capacités de la première université du pays pour la prochaine rentrée, relevant toutefois que l’université a encore besoin de nouveaux espaces pédagogiques par rapport au nombre grandissant d’étudiants.

Sarah A. Benali Cherif