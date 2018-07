Etablissements militaires de formation : Le MDN fixe les conditions de recrutement

Le ministère de la Défense nationale (MDN) a annoncé, hier, l’ouverture des préinscriptions pour le recrutement des officiers parmi les jeunes diplômés et nouveaux bacheliers de la cuvée 2018, et ce, sur le site internet (https://preinscription. mdn.dz). Cela afin de permettre à des milliers de jeunes de rejoindre les rangs de l’Armée nationale populaire. En effet, les établissements militaires sont très convoités par les jeunes, surtout les bacheliers, qui veulent tous acquérir une formation dans l’un des prestigieux établissements d’enseignement supérieur relevant du MDN.

Selon le communiqué publié sur le site officiel du ministère, les nouveaux bacheliers 2018 et les jeunes titulaires d’un diplôme universitaire, qui souhaitent rejoindre les rangs des officiers de l’Armée nationale populaire doivent accéder au site et choisir la catégorie qu’ils désirent rejoindre selon les qualifications requises pour chaque catégorie.

Ensuite, les intéressés auront à remplir le formulaire et confirmer leur inscription après avoir vérifié les informations fournies. Le formulaire doit être téléchargé pour être fourni dans le dossier de candidature.

Aussi, le dossier du candidat doit contenir toute une batterie d’informations sur le candidat, dont une copie du diplôme, une copie de la pièce d’identité et une photographie, à remettre lors des inscriptions au niveau des écoles militaires des officiers. Les concernés doivent être strictement âgés entre 18 et 21 ans pour les nouveaux bacheliers avec une moyenne au baccalauréat égale ou supérieure à 12/20.

Concernant les candidats diplômés universitaires, ceux-ci doivent être âgés de 19 ans plus les années nécessaires pour décrocher le diplôme universitaire requis. Etre célibataire et avoir une bonne condition physique, sont également parmi les conditions d’accès aux écoles militaires de l’ANP. Et sur ce point, la condition physique prime toutes les autres conditions, puisque le candidat doit être en excellente santé, sans avoir jamais subi une opération chirurgicale, ou autre intervention médicale.

Pour ce qui est des forces navales et des forces de Défense aérienne du territoire, la Gendarmerie nationale et la Garde républicaine, il est exigé une moyenne de 12/20 pour rejoindre leurs rangs en tant qu’officier et officier ingénieur.

Concernant les nouveaux bacheliers qui désirent se spécialiser en médecine militaire, la Direction centrale des services de santé militaire a fixé une moyenne qui ne doit pas être inférieure à 13/20, pour une formation de huit années pour les médecins et six années pour les dentistes, pharmaciens et vétérinaires. Il faut rappeler que le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a mis l’accent, à maintes occasions, sur l’«importance majeure» qu’accorde le Haut Commandement de l’ANP au système de formation au niveau de l’ensemble des établissements de formation à tous les niveaux, y compris les Écoles des Cadets de la Nation. Il est utile de souligner également que la formation au sein de l’ANP, héritière de l’ALN, est gérée à un rythme impliquant une adaptation permanente aux développements technologiques et qui détermine fondamentalement les politiques de recrutement, de formation et d’entraînement.

Il faut dire que les nouveaux défis que l’ANP doit relever, outre ses missions traditionnelles, concernent des objectifs hautement stratégiques, tels que la lutte contre les crimes transnationaux, notamment la lutte antiterroriste, et l’émigration clandestine. Ces nouvelles missions ont impliqué pour l’Armée de nouvelles obligations au plan de la formation, notamment dans les nouvelles technologies de l’information et de la communication, et du commandement. Il s’agit par là de former l’élite d’aujourd’hui et de préparer celle de demain.

Salima Ettouahriaa