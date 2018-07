Programmes scolaires : Davantage de textes de la littérature algérienne

« Dans le cadre du renforcement de l’identité nationale, le taux des textes littéraires algériens sera porté à hauteur des 80% dans les programmes scolaires», a déclaré, lundi soir, la ministre de l’Education nationale.

Mme Nouria Benghabrit, qui s’est exprimée en marge d’une visite effectuée aux ateliers d’élaboration des textes littéraires algériens à Bou-Ismaïl (Tipasa), a relevé l’importance d’intégrer dans le manuel scolaire le riche patrimoine littéraire algérien.

« Les services du ministère de l’Education nationale œuvrent à porter progressivement le taux des textes littéraires algériens aux alentours des 80 %, et ce, dans une première étape », a indiqué Mme Benghabrit, précisant que ces textes ne dépassaient pas les 2 % avant le lancement de ces ateliers depuis plus de trois ans.

La ministre de l’Education a, dans ce sillage, annoncé l’élaboration des premiers textes littéraires comprenant des contenus littéraires et culturels algériens dans les trois langues, arabe, français et anglais, au profit des élèves des trois cycles (primaire, moyen et secondaire).

« Ces textes littéraires, qui ont été soigneusement choisis, seront introduits dans les programmes éducatifs », a-t-elle indiqué, sans donner de date précise.

Mme Benghabrit a souligné l’intérêt de poursuivre les efforts pour la consécration de l’identité nationale au sein de l’Ecole algérienne, précisant que l’introduction des textes littéraires dans les programmes éducatifs vise à consolider l’identité nationale.

« Il est impossible de parler d’une Ecole algérienne sans contenus basés sur un héritage littéraire et culturel algérien », a-t-elle soutenu, mettant l’accent sur la nécessité de relever le défi d’algérianiser les textes éducatifs.

Poursuivant ses propos, la ministre a mis en relief le riche patrimoine culturel que recèle notre pays. Pour elle, la diversité culturelle, linguistique et littéraire de l’Algérie constitue un incontestable atout pour enrichir les programmes scolaires destinés aux trois paliers, à savoir le primaire, le moyen et le secondaire.

« L’organisation des ateliers d’élaboration des textes littéraires algériens et leur insertion dans les programmes scolaires permet d’ouvrir le débat et le dialogue entre les écrivains et les intellectuels, d’une part, et les pédagogues spécialisés en éducation, d’autre part », a informé la première responsable du secteur, avant de poursuivre que cette action entreprise par le ministère vise à contribuer à consolider le travail collectif.

Dans ce sens, Mme Benghabrit a relevé l’intérêt de ces ateliers, dans la mesure où ils ont permis de faire un choix collectif et commun des œuvres littéraires proposées par des auteurs algériens.

La ministre a, par ailleurs, fait savoir que le ministère de l’Education prévoit, dans une deuxième étape, d’introduire des contenus littéraires et des cultures d’autres pays dans les programmes éducatifs nationaux. Cette approche, dit-elle, s’inscrit dans le cadre de l’ouverture sur l’autre. Mme Benghabrit a fait part de la mobilisation, en coordination avec le ministère de la Culture, d’un nombre de littéraires et d’intellectuels afin d’accompagner ces ateliers et de participer au renforcement de la dimension nationale de l’Ecole algérienne en tant qu’objectif majeur que ses services comptent réaliser.

La première responsable du secteur a rappelé les différentes actions lancées par le ministère ces trois dernières années, visant le renforcement de la dimension culturelle nationale dans le système scolaire algérien, précisant que pas moins de 80% des auteurs algériens ont été introduits ou cités dans les manuels et supports didactiques, notamment du cycle primaire.

Rappelons qu’une convention a été signée en mars 2015 par le ministère de l’Education nationale et celui de la Culture, ayant pour objectif principal de faire connaître aux élèves le riche patrimoine culturel du pays à travers des supports didactiques.

Cette convention a porté essentiellement sur la création d’une commission mixte (éducation et culture) chargée de l’élaboration d’une liste de textes littéraires algériens devant servir de base aux concepteurs des programmes et nouveaux livres scolaires destinés aux trois cycles (primaire, moyen et secondaire).

Kamelia Hadjib