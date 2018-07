Grand angle : La nécessaire neutralité

Toute la difficulté rencontrée dans la recherche d’un règlement politique aux crises qui minent et déstabilisent de nombreuses régions du monde réside dans le fait que les pays engagés dans les processus de négociations ne sont pas neutres. Leurs représentants à la table des pourparlers viennent pour défendre un point de vue qui tient compte, avant toute autre considération, de leurs propres intérêts géostratégiques. Ces pays, parrains et soutiens des différentes forces en présence sur le terrain politique ou militaire, ont ainsi leur propre agenda. C’est le cas par exemple en Libye, en Syrie et au Yémen, pour ne citer que ces trois conflits aux conséquences humanitaires catastrophiques. Le résultat de la « concurrence » entre ces pays est, qu’au bout du compte, tous les efforts diplomatiques déployés pour résoudre ces conflits sont vidés de leur sens. Dès lors les engagements pris lors de rencontres auxquelles prennent part les parties au conflit ne semblent engager leurs signataires que le temps de la séance photo. Une fois les projecteurs éteints et le retour de chacun dans son fief, ces engagements tombent dans l’oubli. Et c’est pourquoi peu d’avancées notables sont enregistrées au fil des années. Dans ce sens, la Syrie et la Libye sont deux exemples édifiants. Alors que les pays parrains, sous l’égide de l’ONU ou à titre unilatérale, multiplient les initiatives, les résultats engrangés par tant d’efforts demeurent quant à eux peu probants. Mais il n’en reste pas moins que l’on se refuse à baisser les bras. Ainsi s’agissant de la crise libyenne , le chef de la diplomatie française s’est rendu dans ce pays pour rappeler aux protagonistes leurs engagements « à tenir des élections présidentielle et législatives suivant un calendrier précis, d'ici la fin de l'année » pris à l’occasion de la conférence tenue à Paris le 29 mai dernier. Mais l’assurance dont il a fait preuve en cette fin du mois de juillet quant au respect de ces engagements ne signifie pas pour autant que le calendrier des différentes échéances à venir sera tenu. L’évolution de la scène depuis le mois de mai conforte les craintes exprimées par un spécialiste de la Libye qui a indiqué qu’au fil des rebondissements, « il y a un phénomène de déperdition par rapport à l'ambition affichée le 29 mai ». Cette réalité souligne la pertinence de la position de l’Algérie exprimée par son chef de la diplomatie algérienne qui a affirmé que « la multitude d'initiatives pour la résolution de la crise libyenne pourrait impacter le processus de règlement et approfondir les divisions internes ». C’est dire que le règlement du conflit ne pourra se faire que via une solution politique basée sur le dialogue national et la réconciliation entre toutes les parties libyennes.

Nadia K.