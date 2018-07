Crise politique au Nicaragua : Le président Ortega écarte toute démission

Alors que la rue gronde depuis trois mois, le président nicaraguayen, Daniel Ortega, a refusé de démissionner, assurant au contraire dans une interview à une chaîne américaine qu'il irait jusqu'au bout de son mandat. «Notre mandat électoral se termine avec les élections de 2021, quand nous aurons nos prochaines élections», a-t-il dit à Fox News en rejetant l'idée d'élections anticipées réclamées par les manifestants et l’opposition. «Avancer les élections créerait de l'instabilité, de l'insécurité et ne ferait qu'empirer les choses». Le dirigeant nicaraguayen a aussi affirmé que les troubles meurtriers qui agitent son pays depuis avril étaient terminés. «Cela fait une semaine maintenant que la tourmente est finie», a-t-il déclaré. «Les choses sont en train de devenir plus normales dans le pays», a-t-il ajouté, tout en reconnaissant que les manifestations pacifiques, pour et contre son gouvernement, se poursuivaient.

Au moins 292 personnes ont été tuées dans les manifestations contre le gouvernement, selon un bilan actualisé par le Centre nicaraguayen des droits de l'homme (Cenidh). Parmi les victimes figurent 20 policiers et quelque 30 paramilitaires ou sympathisants du gouvernement. D'autres organismes de défense des droits de l'Homme présentent un autre bilan, comme l'Association nicaraguayenne pour les droits de l'homme (ANPDH), qui dénombre 350 morts et 2.000 blessés. Le gouvernement n'a pas donné de chiffres officiels et reconnait uniquement la mort de policiers et de plusieurs de ses partisans. Le président Ortega a nié contrôler les paramilitaires pro-gouvernementaux qui ont été vus en train d'agir aux côtés de la police. Il a au contraire accusé des groupes politiques de diriger des milices anti-gouvernementales, qui ont, selon lui, tué «des dizaines» de policiers lors des troubles et auraient cherché des financements auprès de trafiquants de drogue et des Etats-Unis. Lui-même ancien guérillero admirateur du Che, M. Ortega a également démenti les informations rapportées par des manifestants et des prêtres, selon lesquelles ses forces auraient abattu deux jeunes hommes qui s'étaient réfugiés dans une église de Managua. Il a également affirmé accueillir favorablement les efforts de l'Eglise catholique pour jouer les médiateurs entre son gouvernement et les groupes d'opposition. Concernant la présence de son épouse dans la sphère décisionnelle, le président nicaraguayen a écarté toute velléité d'installer une dynastie au pouvoir. Déclenchée le 18 avril par une tentative de réforme de la sécurité sociale, vite abandonnée, la vague de protestations est d'une ampleur inédite au Nicaragua. La revendication principale est le départ du président Ortega au pouvoir depuis 2007, après l'avoir déjà été de 1979 à 1990.

M. T.