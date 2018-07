Erdogan : « Israël, l’Etat le plus fasciste et raciste au monde »

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a qualifié, hier, Israël d'«Etat le plus fasciste et raciste au monde» après le vote la semaine dernière d'une loi définissant le pays comme «l'Etat-nation du peuple juif». «Cette mesure a montré, sans laisser la moindre place au doute, qu'Israël était l'Etat le plus sioniste, le plus fasciste et le plus raciste au monde», a lancé M. Erdogan lors d'un discours devant son groupe parlementaire à Ankara. «L'esprit d'Hitler qui a entraîné le monde vers une grande catastrophe a de nouveau fleuri parmi certains dirigeants israéliens», a déclaré M. Erdogan. «J'appelle le monde musulman, la communauté chrétienne, tous les pays, organismes, ONG, journalistes démocrates et défenseurs des libertés dans le monde à passer à l'action contre Israël», a-t-il ajouté.