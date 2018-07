La loi israélienne «l'Etat-nation du peuple juif» : rejet de L'ONU

Le Haut-Commissaire aux droits de l’Homme a dénoncé l'adoption par le Parlement israélien de la loi sur «l'Etat national du peuple juif», qui définit Israël comme l'Etat des juifs et El-Qods occupée comme sa capitale.

«Cette loi ancre la discrimination inhérente contre les communautés non-juives, en particulier les citoyens arabes d'Israël et les résidents d'El-Qods-Est occupée», et «risque d’embraser les tensions», a averti Zeid Raad Al Hussein, lors de son intervention devant le Comité des droits inaliénables du peuple palestinien, réuni au Siège de l’ONU. M. Raad Al Hussein s'est indigné aussi de l’expansion des colonies de peuplement en Cisjordanie et à El-Qods-est occupées ainsi que les démolitions de structures (366 structures en Cisjordanie en un an, dont onze écoles). La présumée loi a été également rejetée par le président palestinien, Mahmoud Abbas. Il a appelé la communauté internationale à intervenir et à assumer ses responsabilités en faisant pression pour bloquer cette loi qu'il juge «raciste».



Agressions israéliennes : Zeid Raad Al Hussein tire la sonnette d’alarme



Par ailleurs, le Haut-Commissaire aux droits de l’Homme a tiré lundi la sonnette d’alarme face à la détérioration de la situation humanitaire dans les Territoires palestiniens occupés suite au blocus de l'occupant israélien qui perdure depuis onze années, et pouvant constituer une menace dans la région. «L’escalade dramatique de la situation humanitaire dans les Territoires palestiniens occupés des derniers mois pourrait engendrer de nouvelles menaces pour la paix dans la région», a averti Zeid Raad Al Hussein.

Le responsable onusien est revenu sur les derniers développements en Palestine, où nombre de palestiniens civiles ont été tués et plusieurs autres ont été blessés suite aux multiples agressions de l'occupant israélien dont des frappes aériennes et des tirs de missiles, outre les arrestations «arbitraires» continues. «L’usage indiscriminé et disproportionné de la force qui provoque des morts et des blessés dans la population civile est interdit par le droit humanitaire international», a rappelé le haut responsable.

Enumérant les causes d'une précarité «entièrement évitable», due particulièrement au blocus israélien imposé depuis onze ans sur Ghaza, le responsable cite le taux de chômage très élevé, la pauvreté, des infrastructures en ruine, et une dépendance accrue de l’aide alimentaire et humanitaire.



Appel à la «Libération immédiate ou jugement» des enfants palestiniens détenus par Israël



Le Haut-Commissaire aux droits de l'homme de l'ONU a également réclamé à Israël de libérer ou de juger immédiatement tous les enfants palestiniens que ce pays détient. «Environ 440 Palestiniens sont présumés retenus en ‘’détention administrative’’, selon les dernières statistiques. Israël doit immédiatement tous les inculper ou les relâcher», a affirmé le responsable de l'ONU.

Au total, «plusieurs centaines d'enfants palestiniens sont détenus par Israël — certains sans inculpation en vertu du système appelé ‘’détention administrative’’, en violation des droits humains fondamentaux», a précisé Zeid Raad Al Hussein. «Il devrait être absolument clair que le droit international ne permet la détention d'enfants qu'en dernier ressort».

«Que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, la détention sans jugement, sur des preuves souvent tenues secrètes, avec souvent des ordres de détention administrative indéfiniment renouvelables, contrevient au droit international que doit respecter Israël» et «un terme doit être mis à cette pratique», a souligné le responsable de l'ONU.

R. I.